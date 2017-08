Vuurdoop voor Vajèn als Gloria Estefan

Nederland maakt zondag kennis met Vajèn van den Bosch als Gloria Estefan.

Ze heeft er ondanks haar 19 jaar al een half entertainmentleven op zitten, maar Vajèn van den Bosch staat nu aan de vooravond van haar ‘grootste ding’. De Brabantse speelt in de musical On Your Feet! Gloria Estefan, de Cubaanse frontvrouw van latinband Miami Sound Machine in de jaren '80 die 100 miljoen platen verkocht. Zondag heeft Vajèn, met tegenspeler Jim Bakkum (Emilio Estefan) en de volledige On Your Feet!-cast haar vuurdoop aan het Oosterdok in haar huidige woonplaats Amsterdam. Nederland maakt dan tijdens de Musical Sing-a-Long (afsluiter van de 40e Uitmarkt) kennis met de musical over het leven van de wereldster die ons Conga!, Dr. Beat en Rhythm Is Gonna Get You bracht. On Your Feet! is in het Beatrix Theater in Utrecht de opvolger van The Bodyguard en gaat op 29 oktober in première, in aanwezigheid van de Estefans. Metro sprak de volgende ‘queen of latin pop’ Vajèn van den Bosch na de eerste repetities.

Wow, het begin

Zie je het optreden van zondag ook als de vuurdoop voor het grote publiek?

Ja, echt wel. Ik zei bij de repetitie nog tegen Jim van ‘wow, dit is het begin’. We zijn nog niet eens begonnen met repeteren voor de voorstelling, dus voor ons is de Uitmarkt ook het allereerste. Dat maakt het dubbelspannend.

Je bent jong. Kende je Miami Sound Machine eigenlijk?

Ja, ik kende het wel. Veel mensen vroegen het: jij kent die liedjes van Gloria toch helemaal niet? Maar ik denk dat iedereen sowieso wel een paar nummers kent, zonder de naam Miami Sound Machine te weten. Als ik iets laat horen, krijg ik ‘oh is dat van haar?’ als reactie. Ik kende zelfs een paar ballads. Het komt uit de tijd van mijn ouders, dus ik heb het vast voorbij horen komen. Conga! wordt in kroegen nog steeds gedraaid.

Wordt dit het grootste wat je hebt gedaan?

Zeker. Ik heb de show in New York gezien (Utrecht wordt de eerste versie sinds Broadway, red.) en was heel erg onder de indruk. Ik had wel verwacht dat On Your Feet! een enorm feest zou zijn, dat is het ook absoluut. Maar ik was vooral verrast door het mooie en interessante verhaal. Over ‘family comes first’ van de Cubaanse cultuur en dat zij ondanks een moeder die vond dat Gloria thuis moest blijven, alsmaar groter en groter werd. Het contact met haar moeder, haar privéleven en ook het ernstige busongeluk dat Gloria in 1990 meemaakte, zijn mooi in de show verwerkt. Net als dat ze muziek maken geweldig vond, maar liever niet wilde optreden.

Bloednerveus bij ontmoeting

Je hebt Gloria en Emilio Estefan onlangs in Miami ontmoet. Hoe is het om degene die je straks moet spelen te zien?

Ja, samen met Jim Bakkum en Tommie Christiaan. Het was bizar leuk en tegelijkertijd was ik bloednerveus. Voor ons was het al bijzonder dat zij op afstand betrokken waren bij het auditieproces. Tijdens het kletsen bleken ze heel open en oprecht te zijn. Die twee hebben een heerlijke chemie. We konden het gewoon hebben over haar moeder die onlangs overleden was. Als zij na de première tevreden zijn, dan ben ik heel gelukkig.

Mag je nu met Gloria appen?

Dat niet, maar ze zei wel dat ik haar altijd mag bellen als ik vragen heb. Heel fijn om bijvoorbeeld tijdens repetities om raad te mogen vragen.

Romy opvolgen

Voor jou heeft Romy Monteiro met The Bodyguard voor volle zalen gezorgd. Speelt dat in je achterhoofd?

Ik kan alleen maar denken: wat heeft Romy het ontzettend goed gedaan. Ik was bij de laatste voorstelling en mocht bij haar op het podium komen. Ik vind het alleen maar superleuk dat we The Bodyguard mogen opvolgen. Qua soort show past het ook wel.

Maar eerst de Musical Sing-a-Long, als afsluitende act. Het plein zal vol zijn, maar er kijken thuis ook nog eens 1 miljoen mensen mee.

Oh neeee, hahaha. Daar heb ik écht nog niet bij stilgestaan, alleen bij het repeteren. Nou bedankt! Ik vind het al zo spannend dat wij als cast net als het publiek voor het eerst kennismaken met het stuk.

Je kunt als huidig Amsterdamse mooi op de fiets.

Absoluut; en dat ga ik doen ook.

Heel veel Vajèn

Vajèn van den Bosch is 19 jaar, maar heeft een flinke staat van dienst in musicals, films en tv-series:

• 2008. Martha von Trapp in The Sound of Music. • 2009 Esther in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat • 2010. Jane Banks in Mary Poppins. • 2011. Hoofdrol in de Eftelingmusical Droomvlucht. • 2012. Tiener Fiona in Shrek. • 2012. Tweede plaats in The Voice Kids. • 2014. Juliette in de serie SpangaS. • 2014. Liesl von Trapp in The Sound of Music. • 2015. Juliette in de film SpangaS in Actie. • 2015. Hoofdrol (Sandy) in Grease. • 2016. Moon in Nieuwe Tijden. • 2016. Stem Vaiana in Disneyfilm Vaiana. • 2016. Zoë in de film Hart Beat. • 2017. Hoofdrol (Gloria) in On Your Feet! • Najaar 2017 Dominique in tv-serie De Spa.

