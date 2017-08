Vijf scripts Games of Thrones online door hackers

Een groep hackers die zichzelf Mr. Smith noemt heeft materiaal gehackt van HBO. De hackers hebben al vijf scripts van Games of Thrones online gezet, een van de scripts bevat teksten van een aflevering die nog niet is uitgezonden.

Telefoonnummers acteurs

In totaal hebben de hackers zo'n 1,5 terabyte aan materiaal gehackt. Het materiaal bestaat uit scripts, e-mails, marketingplannen, financiële gegevens en andere gevoelige informatie, meldt Associated Press. Volgens The Next Web bevat het materiaal ook telefoonnummers van Peter Dinklage, Lena Headey en Emilia Clark, acteurs uit de populaire serie.

Eisen tussen de 12 en 15 miljoen dollar

De hackers stellen de CEO een ultimatum van drie dagen en hebben hem gevraagd een halfjaarsalaris in bitcoins te betalen. Ze claimen dat hun jaarsalaris tussen de 12 en 15 miljoen dollar ligt. Mr. Smith wil alleen contact onderhouden met CEO Richard en zal slechts één brief sturen met instructies hoe hij kan betalen.

De online oplichters hebben een video van 5 minuten naar HBO CEO Richard Pepler gestuurd. De video bestaat enkel uit teksten. Volgens HBO zitten er veel spelfouten in de tekst en zijn er referenties gemaakt naar de popcultuur.

Volgens de hackers zijn zij zes maanden bezig geweest om het HBO-netwerk te hacken. Toch is is dat volgens het televisienetwerk nog geen reden om aan te nemen dat het gehele systeem is gehackt, mogelijk is het wachtwoord van een medewerker gestolen.