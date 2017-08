TV Top 25: Journaal en voetbal, als vanouds

Alsof de televisiezomer nog niet voorbij is: het Journaal van 20.00 uur en het Eredivisievoetbal op de zondagavond staan weer bovenaan Metro’s TV Top 25. Dat zal nog veel vaker gebeuren, als Boer Zoekt Vrouw niet op de buis is natuurlijk.

Bord op schoot

In dit geval gaat het om het NOS Journaal van donderdag, toen de aanslag op de Ramblas in Barcelona nieuws was. Andere aanslagen zorgden voor veel meer Journaalkijkers valt op, al heeft dat ook met de zomervakantie te maken. Het traditionele bord op schoot was na de eerste Eredivisieronde direct weer goed voor bijna 2 miljoen kijkers. Zij zagen onder meer Feyenoord van FC Twente winnen.

Dat voetbal op een zender als Ziggosport (was donderdag voor iedereen met digitale tv te zien) veel minder scoort dan op de 'bekende zenders', is ook merkbaar. Ajax staat normaal gesproken hoog in Metro’s TV Top 25, woensdag keken minder dan een half miljoen mensen naar de Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg. Voor niet-Ziggoklanten was Ajax blijkbaar moeilijk te vinden. Voor Ziggo Sport Select moesten KPN-klanten bijvoorbeeld kanaal 233 aanklikken. Wie nog leeft bij de tv-kijker was de afgelopen week Elvis Presley. Twee uitzendingen over de 40 jaar geleden overleden rock ’n roll-legende trokken ruim 800.000 en 900.000 muziekliefhebbers.

NPO 1 heeft over de afgelopen week 17 noteringen, RTL 4 heeft er 4, NPO 2 2 en NPO 3 en SBS 6 beide 1.

Top 25

(van zondag 13-8 tot en met zaterdag 19-8)

1 Journaal 20.00 uur (do 17-8, NPO 1) 2.321.000

2 Studio Sport Eredivisie (zo 13-8, NPO 1) 1.864.000

3 We Zijn Er Bijna (ma 14-8, NPO 1) 1.602.000

4 De Slimste Mens (di 15-8, NPO 2) 1.422.000

5 Tussen Kunst en Kitsch (zo 13-8, NPO 1) 1.300.000

6 Eén Tegen Honderd (vr 18-8, NPO 1) 1.269.000

7 Half Acht Nieuws (do 17-8, RTL 4) 1.213.000

8 De Groeten van Max (ma 14-8, NPO 1) 1.144.000

9 Jinek (di 15-8, NPO 1) 1.077.000

10 Dokters vs Internet (di 15-8, NPO 1) 1.058.000

11 Journaal 18.00 uur (di 15-8, NPO 1) 1.054.000

12 Spy In The Wild (di 15-8, NPO 1) 978.000

13 Ik Hou van Holland (za 19-8, RTL 4) 937.000

14 Eénvandaag (do 17-8, NPO 1) 933.000

15 Elvis Lives (wo 16-8, NPO 1) 920.000

16 Journaal Laat (do 17-8, NPO 1) 911.000

17 Great British Bake Off (do 17-8, NPO 1) 910.000

18 Elvis Leeft Live (wo 16-8, NPO 1) 876.000

19 Inspector Banks (do 17-8, NPO 1) 860.000

20 Lady Di & Dionne (di 15-8, NPO 2) 856.000

21 WK Atletiek, slotdag (zo 13-8, NPO 3) 839.000

22 Hinterland (zo 13-8, NPO 1) 826.000

23 Hart van Nederland (ma 14-8, SBS 6) 823.000

24 RTL Boulevard (di 15-8, RTL 4) 821.000

25 Het Zijn Net Mensen (za 19-8, RTL 4) 789.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek