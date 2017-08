TV-fragment: 'Iedereen werkte mee aan bedrog'

Ook ging Dionne op bezoek bij een Britse dame die haar halve huis heeft ingericht met spullen van Diana, van posters, tekeningen, kopjes tot pantoffels aan toe. Dit laat maar weer zien hoe geliefd Lady Di was bij het publiek.

In de tweede aflevering van Lady Di & Dionne dook Dionne dieper in op het huwelijk met prins Charles. Net als vorige week komt ook dit keer Diana's butler Paul Burrel aan het woord. Biograaf Andrew Morton legt uit dat iedereen van de politie, verpleging tot hovelingen mee werkte om de affaire tussen Charles en Camila Parker-Bowles verborgen te houden.

Dionne Stax duikt voor haar programma Lady Di & Dionne in het leven van de in 1997 om het leven gekomen prinses. Ze spreekt met mensen die Diana persoonlijk gekend hebben en schets een intiem portret van een krachtige maar ook gevoelige vrouw.

