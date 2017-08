Stuntvrouw verongelukt op set Deadpool 2

Een stuntvrouw is om het leven gekomen tijdens de opnames van Deadpool. De vrouw crashte met een motorfiets tegen de ruit van een gebouw, nadat zij de controle over het stuur verloor.

De Amerikaanse site Deadline meldt dat het slachtoffer Joi 'SJ' Harris is een Amerikaanse motorracer. Deadpool was de eerste film waarin Harris als stuntvrouw meewerkte. Ze speelde het karakter 'Domino', een rol die wordt vertolkt door actrice Zazie Beetz. Volgens de site droeg de stuntvrouw geen helm, omdat het karakter dit ook niet droeg.

'Gebroken harten'

„We zijn diep geschokt door het ongeluk op de set van Deadpool 2. Onze harten en gebeden gaan uit naar de familie, vrienden en collega's van ons crewlid tijdens deze moeilijke tijd”, laat 20th Century Fox weten. David Leitch, regisseur van de film, vertelt in een statement erg verdrietig te zijn: „Er zijn geen woorden om uit te drukken hoe ik en de rest van de crew ons voelen na deze tragedie."

Ook hoofdrolspeler Ryan Reynolds heeft inmiddels gereageerd op het ongeluk. „Vandaag hebben we op tragische wijze een lid van onze crew verloren tijdens het filmen van Deadpool", schrijft Reynolds op Twitter. „Onze harten zijn gebroken, we zijn gechoqueerd en er kapot van, maar weten dat het niet in de buurt komt van de pijn en het verdriet dat haar familie en geliefden voelen. Mijn hart gaat naar hen uit – en naar alle mensen die zij heeft geraakt in deze wereld."

De opnames van Deadpool werden direct na het ongeluk gestopt. Het is nog onbekend wanneer de productie weer verder zal gaan.

The Walking Dead

Eerder deze maand – op 12 juli – overleed stuntman John Bernecker op de set van The Walking Dead.

De 33-jarige stuntman, die aan onder meer aan The Hunger Games en 22 Jump Street meewerkte, verloor zijn evenwicht en viel van een balkon op 7,5 meter hoogte.