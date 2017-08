Tulip Fever: stukje Amsterdam in Engeland

De nieuwe film Tulip Fever lijkt zich helemaal af te spelen in Amsterdam, maar niets is wat het lijkt in de filmwereld.

Van het verhaal over het oogverblindende weesmeisje Sophie (de Zweedse Oscarwinnares Alicia Vikander) dat wordt uitgehuwelijkt aan een Hollandse tulpenboer (Dane DeHaan) is ondanks de prachtige Amsterdamse grachtenpanden die de film sieren geen seconde in onze hoofdstad opgenomen. De film, die speelt in de zeventiende eeuw, is opgenomen in Engelse plaatsen als Cobham, Tilbury en Holkham. En in de Pinewood Studios ten westen van Londen, waar een stukje Amsterdamse Jordaan werd nagebouwd. Het was niet voor het eerst dat scènes die volgens het filmscript in Nederland spelen elders werden opgenomen.

Amsterdam aan de Donau

Wat te denken van de verfilming van het Thomas Roosenbooms roman Publieke Werken. Het historische drama van Joram Lürsen over hebzucht rondom de bouw van het Victoria Hotel in Amsterdam is voor een groot deel in Hongarije gefilmd. Lürsen liet op het terrein van een studiocomplex in Boedapest een unieke set bouwen waar de Prins Hendrikkade en het Victoria Hotel identiek werden nagemaakt. Er zijn ook beelden van de film wel in Nederland opgenomen, maar grotendeels is de film gemaakt in een nagebouwd Amsterdam. Waarom? Het is voor een regisseur goedkoper om de productie van een film en alles wat daarbij komt kijken naar een ander land te verhuizen, dan een film in Nederland op te nemen.

Kenau

Een andere film die wel volledig in Nederland speelt maar niet in Nederland is opgenomen, is de film Kenau. De film, met in de hoofdrollen Monic Hendickx en Barry Atsma, gaat vijf eeuwen terug in de tijd en brengt ons naar de Tachtigjarige Oorlog en het Beleg van Haarlem. Kenau Simonsdochter Hasselaar heeft in de film tijdens de Spaanse bezetting de leiding over een vrouwenleger – Kenau is dan ook synoniem komen te staan voor manwijf. Een aantal scenes uit de film zijn gemaakt in Amsterdam-Zuid en in de Belgische duinen, maar ook deze film is om budget technische redenen voor het grootste gedeelte opgenomen op een nagebouwde set in Hongarije. Daar heeft de regisseur Maarten Treurniet de stad van Haarlem tijdens de 16e eeuw zo waarheidsgetrouw mogelijk laten nabouwen waardoor de oorspronkelijke gebouwen uit die tijd net echt lijken.

Anne Frank in Pittsburgh

Last but not least: The Fault In Our Stars. Deze filmtopper kennen we allemaal: het dramatische liefdesverhaal van Gus (Ansel Elgort) en Hazel (Shailene Woodley) die beide een vorm van kanker hebben en hun grootste wensen samen vervullen. Een deel van de film is daadwerkelijk in Amsterdam opgenomen, op de scenes in het Anne Frank Huis na. Josh Boone, de regisseur van de film, had zijn zinnen gezet op de scene in het huis en heeft tientallen brieven geschreven en telefoontjes gepleegd om toestemming te krijgen zodat zijn filmcrew in het huis kon filmen. Daar ging het Anne Frank Huis niet mee akkoord, maar ze mochten wel de ingang en de begaande grond filmen. De rest van het huis – de trappen en de bovenkamers – moest Boone in Pittsburgh laten nabouwen door een designer aan de hand van foto’s die ze hadden gekregen van het Anne Frank Huis.