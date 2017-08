Stap in voor nieuwe gierende rit met Triggerfinger

Het Antwerpse rocktrio Triggerfinger speelt weer deze zomer weer alle grote festivals plat en vond zichzelf opnieuw uit op het nieuwe album Colossus.

Alles mag

„De insteek was: wat als nu eens een keer een album maken waarop alles mag?”, zegt zanger-gitarist Ruben Block. „Op zich mocht dat voordien ook al wel, maar dan wilden we toch altijd onze live-sound zo dicht mogelijk benaderen en gingen dan met uitgewerkte arrangementen de studio in. Nu ging het veel meer om vibes en inelkaar geknutselde demo’s. Alles mocht: akoestische instrumenten, samples, keyboards, percussie, twéé basgitaren in één nummer: zolang het de song diende, was alles oké.”

Prikkeldraad

„De tien nieuwe liedjes op Colossus zijn onder handen genomen door Mitchell Froom, een producer met wie wij heel graag wilden werken”, zegt Block. „Froom produceerde ooit Kiko van Los Lobos, een van mijn favoriete albums ooit. Ook werkte hij met Crowded House en Pearl Jam. Op die plaat van Los Lobos, die echt een eye-opener was voor veel muzikanten, waren de raarste dingen aan de hand. Dan klonk het bijvoorbeeld alsof er een rol prikkeldraad de trap af kwam gedenderd, maar was dat de snare-drum. Zo cool gedaan.”

Achterbuurten Los Angeles

Triggerfinger verbleef vorig jaar zomer zes weken in Frooms studio in Santa Monica, Californië. Block: „Het was één van de meest overdonderende dingen die we ooit hebben gedaan. Natuurlijk is het altijd link om met je helden te werken, maar het bleek heel goed te klikken. Hij was ondersteunend, daagde ons uit en toverde allerlei weirde sounds uit zijn collectie vintage keyboards. Om het helemaal af te maken liet zijn technicus Tchad Blake de opnames klinken als een gierende rit door de achterbuurten van Los Angeles.”

Hard of hits

„De radio beslist wat er in de hitlijsten komt, maar er gebeurt natuurlijk veel meer”, zegt Block. „Het gaat ons niet om hard of ruig. We willen vooral intens klinken. Nee, we zijn niet op zoek naar een hit al la I Follow Rivers”, stelt drummer Mario Goossens.” Bassist Paul – Polle – van Bruystegem: „Niet dat we niet blij van het succes van dat nummer werden. Sinds I Follow Rivers zijn er meer optredens, is er meer publiek en meer geld, daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen.”

Triggerfinger speelt het liefst in:

Block: „Soms worden we heel enthousiast van een zaal en soms van een stad. Berlijn is altijd de max, als we daar spelen proberen we er nog wat tijd aan vast te plakken. Noorwegen is fantastisch, daar rijd je door een onwaarschijnlijk mooi landschap. Mensen vragen vaak wat de verschillen zijn tussen bijvoorbeeld spelen in België en Nederland. Ik denk dat de verschillen hem vooral in het type evenement zitten. Op Speedfest loopt ander publiek rond dan op Appelpop.”

Softrock

„Het is een tendens om concerten steeds stiller te maken”, zegt Block. „Je mag geen lawaai meer maken”, vult Goossens aan. „Gevolg: het publiek gaat praten en is luider dan de band.” Block: „Dan dien je als muzikanten eigenlijk als muzikaal behang terwijl mensen babbelen en dan streeft een concert dus zijn doel voorbij. Als je naar Slayer staat te kijken en je hoort pratende mensen om je heen gaat er iets verkeerd lijkt me. Het is niet dat we mensen pijn willen doen, maar je moet muziek wel voelen. Het is een punt waar we waakzaam voor moeten zijn.”

Thuiskomen

„Thuiskomen na een lange tour is altijd een beetje raar”, vertelt Polle. „Je kunt dan niet binnenvallen en heel hard ‘papa is terug’ roepen. Het kan wel, maar je kunt het beter niet doen. Als je na pakweg zes weken touren in Canada weer rondloopt tussen vrouw en kinderen voel je je toch even een soort van indringer. Terwijl je weg was is alles is gewoon doorgegaan thuis en jij bent degene die zich even moet aanpassen.”

Colossus van Triggerfinger ligt nu in de (online-) winkels. Triggerfinger staat komend weekend op Tuckerville en een week later op Appelpop. Op 7, 8 en 9 december staat de band in de Amsterdamse Melkweg.