Sinéad O'Connor woont in motel, praat over zelfmoord

Veel mensen maken zich zorgen over Sinéad O’Connor. De wereldberoemde zangeres plaatste onlangs een video op Facebook waarin ze huilend vertelt over suïcidale gedachten.

Eenzaam

De Ierse zegt dat ze in een motel woont in New Jersey. "Er is helemaal niemand in mijn leven, behalve mijn psychiater. Die zegt dat ik een held ben. En dat is het enige wat mij nog in leven houdt. Dat ik zijn held ben... en dat is best zielig", aldus de 50-jarige O’Connor. "Ik vecht en vecht en vecht elke dag om te blijven leven."

In het filmpje zegt ze ook dat ze enorm eenzaam is sinds ze de voogdij over haar zoontje (13) in mei is kwijtgeraakt. Ook beweert de zangeres dat ze slecht wordt behandeld door haar familie, die haar niet zouden willen helpen.

Na het plaatsen van het filmpje afgelopen donderdag verschenen er nog een aantal posts, die warrig overkwamen. Een paar uur geleden verscheen er een bericht op de pagina van de zangeres van iemand die beweert dat het goed gaat met Sinéad O’Connor.

Sinéad O’Connor werd bekend in Nederland met haar grote hit 'Nothing compares 2 U' in 1990. Ze worstelt al jaren met een psychische aandoening en heeft eerder al een zelfmoordpoging gedaan.