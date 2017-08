Recordaantal kijkers seizoensfinale Game of Thrones

Het was zondagavond in de VS tijd voor de grande finale van Game of Thrones. Of tenminste, van seizoen 7 dan. De aflevering trok een recordaantal kijkers.

Maar liefst 12,1 miljoen mensen stemde tijdens de uitzending af op HBO, de zender waarop de succesvolle serie te zien is. Met de Amerikanen die Game of Thrones via apps keken en de mensen die de eerste herhalingen zagen erbij opgeteld, zijn dat in totaal 16,5 miljoen mensen.

Het vorige kijkcijferrecord van een aflevering van Game of Thrones stond op 10,7 miljoen kijkers. Dit was aflevering 5 van hetzelfde seizoen. Ter vergelijking: de finale van seizoen 6 trok 8,9 miljoen kijkers.

In Nederland was de finale van seizoen 7 vanaf maandagavond te zien. Nadat HBO Nederland ophield te bestaan, nam Ziggo de serie over. Naast op deze betaalzender, was de aflevering ook te zien in een aantal bioscoopzalen in ons land.

Wachten op seizoen 8

Seizoen 7 is het voorlaatste seizoen van Game of Thrones. Het is nog onduidelijk wanneer seizoen 8 te zien is, maar dat kan volgens The Hollywood Reporter nog wel eventjes duren.

HBO zou volgens hen van plan zijn om een gat van 16 maanden te laten vallen tussen het eind van seizoen 7 en seizoen 8, iets dat de kijkers van de serie de zender niet in dank af zullen nemen. Dit zou betekenen dat we pas in 2019 ontdekken hoe de serie eindigt.

De reden hiervoor zou de extra lange productie tijdlijn zijn, die in het geval van Game of Thrones normaal gesproken ook al vrij lang is. Naast het ingewikkelde opnameschema legt de lange wachttijd voor fans HBO natuurlijk geen windeieren: hierdoor zouden nog meer mensen willen zien hoe het verhaal eindigt.