Quiz: Wat jij nog van de begintijd van GTST?

Het eerste seizoen van Goede Tijden Slechte Tijden is deze zomer te zien op Videoland. Het is bijna niet voor te stellen, maar de populaire soap ging maar liefst 27 jaar geleden in première. Hele generaties zijn er dus mee opgegroeid! Niet te doen, toch?

We zijn dus wel benieuwd: wat weet jij nog van die allereerste seizoenen van de serie? Tien vragen om je kennis te testen. De antwoorden vind je helemaal onderaan.

1. Op welke serie is GTST gebaseerd?

a. As The World Turns

b. Gute Zeiten Slechte Zeiten

c. The Restless Years

d. The Wonder Years

2. Tot de allereerste cast van GTST behoorden een hoop mensen die jaren bleven hangen. Sommigen deden dat niet, zoals de man op de foto. Wie speelde hij?

a. Piet Baardman

b. Jan Zandman

c. Ben Veerman

d. Joris Haarman

3. In seizoen 2 werd de dochter van Jef Alberts geïntroduceerd, Dian. Door welke van bovenstaande actrices werd zij niet gespeeld?

a. Chris Jolles

b. Jelka van Houten

c. Lotte van Dam

d. Rixt Leddy

4. Joost Buitenweg raakte op een vrij lullige manier zijn rol van Rien Hogendoorn kwijt. Hoe?

a. Op weg naar zijn werk stond de brug open waardoor hij te laat kwam op een repetitie en niet meer hoefde te komen.

b. De acteur waarop zijn personage was gebaseerd stapte uit de originele serie waardoor ook de rol van Rien plots stopte.

c. Vlak voor cruciale opnames kreeg hij tijdens het klussen een blauw oog. De regie besloot dat dat niet passend was en liet het personage vermoorden.

d. De naam Rien sloeg niet aan bij kijkers van de serie, waardoor zijn rol ophield wegens gebrek aan populariteit.

5. Met wie staat Janine op bovenstaande foto?

a. Matthias Maat als Rafael Prins

b. Jan van Ende als Dieter Jansen

c. Rick Engelkes als Simon Dekker

d. Kasper van Kooten als Dave van Aken

6. Hoe kwam Arnie Alberts (rechts) om het leven?

a. Hij verdronk na een val van een boot

b. Hij werd neergeschoten door zijn moeder Laura

c. Hij stikte in een hete aardappel

d. Hij raakte zoek in de jungle en werd nooit meer gevonden

7. Wat was de achternaam van Daniel?

a. Daniel

b. Dirksen

c. Deksels

d. Arends

8. Maak af; De tijd van onbezorgdheid is voorbij….

a. Vandaag beginnen de echte goede tijden

b. Vandaag begint de lange weg naar morgen

c. Vandaag beginnen weken vol met zorgen

d. Vandaag staat Helen Helmink voor je klaar

9. Wat viel vooral op in de eerste jaren van GTST?

a. De hoge kwaliteit van het acteerwerk

b. De slechte kwaliteit van het acteerwerk

c. De mooie decors

d. De kartonnen decors én het slechte acteerwerk

10. Welke actrice is non-stop te zien vanaf het begin?

a. Jette van der Meij

b. Babette van Veen

c. Caroline de Bruin

d. Marjolein Keuning

Zie hieronder de antwoorden op de quiz...

1:c, 2:c, 3:b, 4:b, 5:a, 6:d, 7:a, 8:b, 9:d, 10:a,