Netflix verkoopt wiet: voor elke serie een soort

Netflix and chill krijgt dit weekend een hele andere betekenis in de Amerikaanse stad Los Angeles. De streamingsdienst verkoopt daar op een evenement voor alternatieve geneeswijzen namelijk tien soorten wiet, elk gerelateerd aan een Netflix-serie.

„Elke soort is gemaakt met een specifieke show in gedachte’’, laat Netflix aan The Guardian weten. „Een rustige serie vereist een ander soort wiet dan een dramaserie. Zo kan Sativa-cannabis er bij een dramaserie voor zorgen dat de scènes sterker binnenkomen.”

In totaal zijn er tien soorten cannabis bedacht. Tijdens de serie Orange is the New Black rook je bijvoorbeeld 'Poussey Riot' en tijdens Arrested Development steek je 'Banana Stand Kush' op. Ook voor de serie Grace and Frankie is er een variant: 'Peyotea 73'.

Nieuwe serie

De wietcollectie is onderdeel van de promotie van de nieuwe Netflix-serie Disjointed. De show gaat over een activiste die een wietapotheek runt en haar trouwe patiënten aanmoedigt te relaxen en te genieten van het high worden. Niet verwonderlijk dat er drie soorten wiet voor deze show zijn gemaakt.

Het is niet bekend of Netflix de collectie op andere plekken gaat verkopen. Één ding is zeker: online verkoop is uitgesloten, want dat is verboden.