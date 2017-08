Game of Thrones huurt Nederlandse dronespecialist in

Met Michiel Huisman en Carice van Houten was Nederland al goed vertegenwoordigd in Game of Thrones, maar het nieuwste seizoen van de immens populaire serie kent nog meer Hollandse invloeden. De dronebeelden zijn namelijk door een Nederlands bedrijf geschoten.

Dronebedrijf AceCore Technologies uit Oss produceerde en bestuurde de drone die beelden schoot in IJsland. De opdracht kreeg het bedrijf eigenlijk per toeval. „We hadden een drone verkocht aan een bedrijf in IJsland, dat werd ingehuurd door HBO. De vaste piloot kon echter op dat moment niet en omdat wij goede contacten met hen hebben, vroegen zij of we konden assisteren bij de opnames”, vertelt Jorrit Linders, CEO van Acecore Technologies en piloot van de drone.

Hoge druk

Het was een „heel coole ervaring”, vertelt Linders. „En erg koud!”. De beelden werden namelijk geschoten boven het winterse landschap van IJsland, bij temperaturen van –20 graden. Ook de druk was hoog, vertelt Linders. „Er zijn veel mensen bij betrokken, zeker 100 tot 200 mensen wachten tot jij de shots hebt gemaakt.”

Goede sfeer

De cast en crew van de serie heeft hij ook ontmoet. „Je zit daar continu op elkaars lip, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat”, vertelt Lippens. „Dat was erg leuk! Iedereen was superchill. Er heerste, ondanks de koude omstandigheden, een goede sfeer.” Ook raakte hij in gesprek met hoofdrolspeler Kit Harington (Jon Snow) over de technologie. „Hij toonde interesse in de drone zelf, hij had er nog nooit mee gewerkt.”

De meeste beelden van de Nederlandse drone zullen in de aflevering van komende maandag te zien zijn. Of Lippens zelf ook gaat kijken? „Ik heb het voor deze ervaring nooit gezien, er zijn zoveel series en programma's om uit te kiezen.” Voor de geschoten beelden maakt hij een uitzondering: „Ik kijk sinds gisteren, maar let op de shots in plaats van het verhaal.”