Op zoek naar ultieme festivaloutfit op Lowlands

De festivaloutfit is een cultuurfenomeen geworden. Scouts van Modemuze struinden de afgelopen drie dagen het Lowlandsfestivalterrein af op zoek naar de utlieme festivaloutfit. Metro's Bart van der Putten en Mario Wisse spraken op Lowlands met stijlantropoloog Carmen Hoog en gingen mee met scout Roberto van Modemuze. De winnende outfit is volgende maand te zien in het Centraal Museum in Utrecht.