J.K. Rowling best verdienende auteur

Dit zijn volgens Forbes de best betaalde auteurs van 2017. *

De schrijfster heeft dit jaar vooral goed verdiend aan het theaterstuk Harry Potter en het Vervloekte Kind, dat tot 2018 volledig is uitverkocht. Verder verdient ze aan de verkoop van boeken en licentierechten van Harry-Potter-attracties. Haar totale vermogen wordt geschat op 551 miljoen euro.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!