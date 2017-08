Huisbaas die Hofman gebroken kaak sloeg, heeft spijt

De huisbaas die Tim Hofman tijdens de opnamen van een aflevering van zijn YouTube-programma #BOOS een gebroken kaak sloeg, heeft spijt betuigd.

In De Gelderlander doet Ton Hendriks zijn verhaal. Hij vertelt dat hij al meerdere malen zijn excuses heeft aangeboden. Ook heeft hij Hofman uitgenodigd voor een gesprek om hem persoonlijk zijn excuses aan te bieden. „Ik betreur het ten zeerste dat Tim Hofman letsel heeft opgelopen.”

Een miljoen mensen zagen de bewuste aflevering van #BOOS, waarin Hofman verhaal haalt bij een Nijmeegse huisbaas Hendriks in opdracht van de bewoners van een gebrekkig studentenhuis. Via de rechter probeerde de vastgoedmagnaat - die lid is van de Quote 55 - te voorkomen dat Hofman de aflevering online zette. En na het zien van de beelden, wordt duidelijk waarom.

Klappen

Wanneer Hofman met bewoonster Catelijne en haar huisgenoten aanklopt bij het kantoor van Hendriks lijkt er in beginsel weinig aan de hand. Totdat de sfeer omslaat en er al snel klappen vallen. De groep weigert weg te gaan. Een camera valt op de grond en er wordt verder gefilmd met een mobiele telefoon. Te zien is dat wanneer Tim, medewerkers van BNN en de studenten het pand uiteindelijk toch verlaten Hendriks en een andere man hen achterna komen.

Nadat de aflevering donderdagavond online verscheen, kreeg Hendriks al zo’n duizend boze mails en wordt er continu sushi en pizza’s bezorgd die grappenmakers hebben besteld. „Hier zitten we echt niet op te wachten”, zeggen zijn secretaresses.

In hetzelfde interview vertelt Hendriks overigens ook dat hij ook studentenhuizen in zijn bezit heeft die wel goed worden bijgehouden. Dat dat in het huis in Nijmegen niet het geval is, is volgens hem en schoonmaakster Sandra grotendeels de schuld van de bewoners zelf.

Dat de beelden van de aflevering niet helemaal overeen zouden komen met de werkelijkheid, spreekt BNN tegen. Volgens hen is de volledige originele video online gezet. Op het voorgestelde gesprek tussen Hendriks en Hofman zou BNN in eerste instantie positief gereageerd hebben.