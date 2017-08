Homohits om in de stemming te komen

‘Een homohit is een lied dat algemeen populair is onder, of sterk geïdentificeerd wordt met mannelijke homoseksuelen of de rest van de lhbt-gemeenschap’, zegt Wikipedia. Om alvast in Gay Pride-sferen te komen, hieronder een beschrijving van de tien grootste hits uit de Homo Top 100 van vorig jaar. Plus de volledige lijst uiteraard.

Why Tell Me Why

Megapopulair nummer in de gayscene. Why tell me why? ‘Geen idee’, zei Anita Meyer ook zelf nadat ze vorig jaar voor de derde keer op nummer 1 in de Homo Top 100 van Radio 2 was terechtgekomen. Poging van onze kant: het is een dansvloerstamper en de gaycommunity is dol op zangeressen op leeftijd. Ook Dolly Parton, Diana Ross, Willeke Alberti en de Zangeres Zonder Naam zijn enorm geliefd.

Dancing Queen

Elk nummer van ABBA doet het goed, maar Dancing Queen is toch wel chronisch favoriet. Het nummer heeft een dubbele lading: queen is slang voor een flamboyante homo en het is lekker dansen op Dancing Queen. Althans, dat zeggen mensen die lekker kunnen dansen.

Ich Bin Wie Du

‘Und du weisst, dennoch lass ich dir die Freiheit, wie man sich dann leichter treu bleibt’, zong de Duitse Marianne Rosenberg in 1976 in Ich Bin Wie Du, en de homogemeenschap zingt het nog steeds. Niet voor niets, want laat Freiheit nu net het belangrijkste thema zijn van de Gay Pride.

I Want To Break Free

De besnorde Freddy Mercury stogzuigend in een kort leren rokje met een paar netkousen eronder, wie herinnert zich de iconische videoclip van deze Queen-hit uit 1984 niet? Het was een parodie op de destijds zeer populaire soap Coronation Street. Puriteinen spraken er schande van, nóg meer reden voor gays om er juist mee weg te lopen.

YMCA – The Village People

De eersten die ons te binnen schieten wanneer we denken aan Gay Pride-muziek zijn die bouwvakker, soldaat, politieman, indiaan, motorrijder en cowboy uit de clip van YMCA. Wat het nummer zelf betreft: het is dansbaar, het is camp en het is ironisch: ingrediënten die het traditioneel goed doen in de homogemeenschap.

Smalltown Boy

Elektronische, dansbare muziek uit het begin van de jaren 80 doet het traditioneel goed op gayfeestjes. En dan die tekst over een jongen die niet zichzelf kan zijn in het kleine plaatsje waar hij opgroeit. Het ultieme ‘the only gay in the village’-gevoel kortom.

Go West

Opnieuw synthesizermuziek uit de jaren 80, dit keer van de nog altijd actieve – twee weken geleden stonden ze nog in Carré – Pet Shop Boys. Met Go West coverden de Pet Shop Boys een liedje van The Village People, hoe gay wil je het hebben?

Born This Way

Moderne stampklassieker van gayheldin Lady GaGa met een thema dat genadeloos aansluit bij alles waar de Gay Pride voor staat. ‘No matter gay, straight or bi/Lesbian, transgendered life/I’m on the right track, baby/I was born to survive. I’m beautiful in my way/Cause God makes no mistakes/I was born this way’. Amen.

I Will Survive

Heeft het iets met haar achternaam te maken? Nee. In Amerika en ook onder veel oudere homo's in Nederland wordt I Will Survive van Gloria Gaynor uit 1978 beschouwd als dé homohit omdat het symbool staat voor de zwaar lijdende homocultuur ten tijde van de aidsepidemie in de jaren 80.