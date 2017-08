Harry Potter zijn geboortehuis staat te koop

Oké, het zal voor de meeste fans niet de meest favoriete locatie zijn uit de Harry Potter-serie zijn vanwege de nare gebeurtenissen die daar plaatsvonden, maar toch moet het voor velen ook een droom zijn. Wonen in het huis waar Harry zijn eerste levensjaar doorbracht.

En dat kan. Het huis dat in Harry Potter and the Deathly Hallows I wordt gebruikt voor één scene waarin Harry samen met Hermelien Griffel teruggaat naar zijn geboortehuis om meer informatie te vinden over de Deathly Hallows. De vraagprijs: 1.100.000 euro. Verder zijn natuurlijk daar ook de ouders van Harry vermoord door Heer Voldemort.

Het huis is zonder de Harry Potter-geschiedenis ook al flink de moeite waard. Het De Vere House is zevenhonderd jaar oud en gebouwd in opdracht van de rijke aristocratische familie De Vere. Edward de Vere zou boveneien een voorvader zijn van William Shakespeare, maar dat is nog onbevestigd.

Die historie op zich is natuurlijk leuk, maar het huis zelf moet ook wat te bieden hebben. Gelukkig valt dat niet tegen. Het heeft maar liefst zes slaapkamers, waarvan de meeste (deels) nog in 'originele' staat zijn. Tenminste, dat zegt de advertentie. Mogelijk betekent het in de praktijk dat er veel gerenoveerd moet worden.