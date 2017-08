Goh: 'bekeerde homo' blijkt toch wél gay

De destijds 19-jarige Thony Kraamer wist het in februari 2015 zeker: zijn manier van leven was fout en de Bijbel was goed. Zo gezegd, zo gedaan. Thony wisselde de hedonistische herenliefde in voor een celibate relatie met de Heer. Vandaag bleek dit toch maar een fase te zijn. Tijdens een openhartig gesprek met Gay.nl vertelde hij hier niet langer achter te staan: „Het was alsof ik mezelf verloochende." Een pijnlijke zaak, waarbij de emoties hoog opliepen, krijgt een vervolg.

„Alles wat God verboden heeft"

Kraamer werd 2,5 jaar geleden gezien als het boegbeeld van de Evangelische Omroep op het gebied van 'hoe om te gaan met homoseksualiteit'. In een gesprek met de aan de EO gelieerde jongerenwebsite BEAM liet hij weten dat hij zijn zondige sodomietenbestaan achter zich had gelaten. Het gewraakte interview - dat op een andere website nog wel online staat - deed in februari 2015 veel stof opwaaien. Tijdens een 'banaal' en 'ordinair' feest in Brussel had hij een boodschap van God ontvangen met het verzoek te stoppen met zichzelf als 'jong snoepje' ten prooi te laten vallen aan oude mannen: „Ik werd duizelig, kreeg geen lucht meer en moest naar buiten. Ik was angstig en ik kon gewoon niet meer naar binnen. Die zondag zat ik weer bij mijn ouders in de kerk."

De reacties hierop waren fel: de 19-jarige jongen zou door de EO voor het karretje zijn gespannen. Ook zou er een onrealistische generalisatie van de gayscene worden geschetst waarin overmatig drugsgebruik en vele wisselende bedpartners de norm waren. Thony droeg make-up, maakte pornofilmpjes om bij te verdienen en ging van het ene obscure feest naar het andere. Dit behoorde, nadat hij het licht had gezien, allemaal tot het verleden. Hij ging weer bij zijn ouders wonen en zou nooit meer iets met zijn homoseksualiteit te maken willen hebben. Zelfs een relatie aangaan met een vrouw was voor de Goessenaar een optie. De ophef werd helemaal compleet toen hij bij Eva Jinek op de bank dit bizarre verhaal verder toelichtte. Nadat het hele seculiere internet hierover viel, bood de EO haar excuses aan voor de ontstaande ophef.

Wat er toen gebeurde zal iedereen verbazen

Thony had er moeite mee om zijn ware gevoelens te onderdrukken. Na zich ruim anderhalf jaar volledig te hebben gericht op het geloof, begon het toch weer te knagen. Inmiddels heeft hij verschillende dates gehad met jongens en kijkt hij met een scheef oog terug op het verleden. Zijn 'spirituele ervaring' tijdens de roemruchte Brusselse nacht bleek toch geen boodschap van een hogere macht: „Het was eerder een combinatie van warmte, drukte en alle verdovende middelen die ik in mijn lichaam had." In het gesprek met Gay.nl kwam ook naar voren dat een christelijke school zijn verhaal als lesmateriaal gebruikt. De nu 21-jarige Zeelander heeft geen spijt van zijn generaliserende opmerkingen maar zou het, met de kennis van nu, wel anders hebben verwoord.

De EO heeft nog niet gereageerd op het voorval en heeft het oorspronkelijke interview met Kraamer offline gehaald omdat zijn situatie veranderd is. Het is niet bekend wie de volgende posterboy van de omroep wordt op het gebied van LGBT+'ers.