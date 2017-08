Giel Beelen neemt 'in stilte' afscheid bij 3FM

Na twintig jaar komt een einde aan het tijdperk Giel Beelen bij 3FM. De voormalige ochtendj neemt haast ‘geruisloos’ afscheid door zijn laatste uren op zondagavond te presenteren. Hij is live te horen vanuit Rotown Rotterdam tijdens de releaseparty van het nieuwe album Colossus van Triggerfinger.

Eerder deze maand maakte 3FM bekend dat Beelen niet meer voorkomt in de nieuwe programmering van de zender, die vanaf volgende week in gaat. Ook BNNVARA neemt afscheid van de dj. Beelen stopte eind vorig jaar al met de ochtendshow die hij jarenlang bij 3FM presenteerde. Sindsdien maakte hij alleen nog het weekendprogramma On Stage.

Er is nog geen duidelijkheid over de volgende stap in de carrière van de radioman. Hij heeft nog niets over zijn toekomstplannen losgelaten. Eerder werd bekend dat hij „de tijd zal nemen om te kijken wat hij wil."

Nieuwe programmering

Het vertrek van Beelen is in lijn met de nieuwe koers die 3FM inslaat, waarbij meer ruimte komt voor nieuw talent, om de val in luistercijfers een halt toe te roepen. Vorig jaar ging de programmering al flink op de schop, maar dat haalde weinig uit. Daarom is er opnieuw een hoop geschoven. Op 2 september gaat de nieuwe programmering van start.