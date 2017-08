Getal boven de 10: RTL Lounge had 1 kijker!

Metro bekijkt elke week een tv-zender die verder weggestopt zit dan de kanalen 1 tot en met 10. Deze keer in Getal boven de 10: RTL Lounge.

140 leek me wel een mooi nummer en zo kwam ik zondag op RTL Lounge terecht. Excuus aan RTL dat ik dit digitale kanaal de afgelopen acht jaar even heb gemist. De zender met herhalingen van Nieuwe Buren, GTST en die schreeuwende kok Gordon Ramsey is dan ook voor jonge vrouwen lees ik. Net wat voor mij!

NUL kijkers?

Dat ik niet de enige ben die het acht jaar lang heeft gemist, blijkt op maandag bij het kijkcijferoverzicht. Op één programma na (1000) heeft RTL Lounge zondag NUL kijkers getrokken. Maar halloooo stichting Kijkonderzoek, de hele avond keer er wél iemand. Ik.

Vier keer de soap The Bold and the Beautiful staat er op het Lounge-menu, gevolgd door vijf (!) afleveringen Shopping Queens VIPS, de finalereeks van… 2015. Terwijl jullie meezongen met de Musical Sing-a-Long (1,2 miljoen kijkers) keek ik zondagavond dus naar shoppende vrouwen, die elkaar beoordelen en ook nog eens van leermeester Fred van Leer te horen krijgen wat er klopt of mis is (‘lieve schat, hóe dan?’). Gelukkig, zo bleek dus uit de kijkcijfers, was ik de enige die mijn leven (on)zin gaf door vijf afleveringen Shopping Queens.

Dat is RTL Lounge dus, een herhalingenzender voor niemand. Daarom kwamen er in plaats van de vierde aflevering van The Bold, die op de site van de zender was aangekondigd, plotseling twee andere programma’s. Maakt toch niemand iets uit. Eerst zag ik een verwende familie waarbij pa en de zoons gingen kamperen en moederlief met draak van een dochter het rijexamen moesten overdoen. Een reality-soap, zo begreep ik later, over een multimiljonairsgezin. Vervolgens ging in De Rijdende Vechter ene Michella Kox een probleem tussen moeder en zoon oplossen. Michella, de hele uitzending verscholen achter een zonnebril, faalde jammerlijk.

Over acht jaar druk ik de knopjes 140 maar weer eens in.