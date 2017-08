Game of Thrones in de bios: 'Dit is toch leip?!'

Wat begon als een geintje van filmvlogger Noah Zeeuw, eindigde maandagavond in 7 bioscoopzalen kriskras door Nederland. Dankzij zijn initiatief om ‘het wereldrecord Game of Thrones kijken’ te breken was het voor een groep Nederlandse lucky birds mogelijk om de laatste aflevering van het zevende seizoen van Game of Thrones op het witte doek te zien. Het record werd niet gebroken, maar leuk was het wel.

Lees ook: Seizoensfinale Game of Thrones gratis in de bios

„Dit is toch leip?!", riep Zeeuw de zaal toe toen hij iedereen welkom heette in de bomvollezaal 13 van in Pathé Arena in Amsterdam. Het beek niets teveel gezegd, want de eenmalige vertoning van de meest succesvolle serie ter wereld op bioscoopformaat blijkt een succes. In de Pathé Arena-zaal ging meermaals een applaus op bij een goede grap, werd massaal gezucht van opluchting bij een gespaard leven van 'fan favourite' en kreeg ook de slotscene een ovatie van het publiek. Initiatiefnemer Noah van YouTube-kanaal De Filmfabriek is dan ook meer dan tevreden, zo vertelde hij na afloop. „Het idee was met zijn allen kijken in de Ziggo Dome, maar dat het uiteindelijk in 7 bioscoopzalen door heel Nederland te zien was, had ik niet durven dromen. Ik ben heel trots.”

Bezoekers zijn ook enthousiast over de eenmalige vertoning van de serie, blijkt uit reacties op twitter.

Voor iedereen die nu na het slot van het op een na laatste seizoen van Game of Thrones in een gat dreigt te vallen, heeft film- en seriekenner Zeeuw nog wel wat tips. „Narcos komt er weer lekker aan in september en Ozark vind ik ook heel goed. En mensen die HBO hebben via Ziggo hebben ook geluk, want oude series als Sopranos en Band of Brothers staan daar ook gewoon op. En dan komt het in najaar ook The Walking Dead weer; er is genoeg te zien. Dan even ademhalen en dan weer klaar voor Game Of Thornes laatste seizoen!”

Seizoen 8 van Game of Thrones – het slotseizoen - zal waarschijnlijk volgend jaar zomer te zien zijn. Over verdere plannen om ook die afleveringen in de bioscoop te vertonen is nog niets bekend.