Er komt een derde seizoen van Stranger Things

Er komt nóg een seizoen van Stranger Things. Het tweede seizoen van de Netflix Original serie moet nog beginnen, maar wat de makers betreft komt er nog een derde reeks afleveringen.

Ross en Matt Duffer, beter bekend als The Duffer Brothers, vertelden dit in een interview met Vulture. Het is in ieder geval zeker dat er een derde seizoen komt, maar de broers gaan nog verder dan dat. „We denken nu aan vier seizoenen in totaal, en daarna is het klaar."

Vrijdag 27 oktober

In het weekend van Halloween, om precies te zijn vrijdag 27 oktober, is seizoen 2 op Netflix te zien. Ross Duffer noemt het echter liever ‘een tweede deel van een film’, omdat volgens hem vervolgen op films altijd net wat spectaculairder zijn.

Fans van Stranger Things, en dat zijn er veel, kijken al tijden uit naar deel 2. Het is inmiddels al ruim een jaar geleden dat het eerste seizoen van de sciencefictionserie op Netflix werd gezet, om precies te zijn op 15 juli 2016.

Stranger Things speelt zich af in het stadje Hawkins, waar de mysterieuze vermissing van de 12-jarige Will Byers het gesprek van de dag is. Zijn vriendjes Lucas, Mike en Dustin gaan op onderzoek uit en komen tijdens hun zoektocht het vreemde meisje Eleven tegen. Ondertussen proberen ook Wills moeder en zijn broer samen met rechercheur Hopper de waarheid over Will te ontrafelen. Deze blijkt angstaanjagender en gevaarlijker dan in eerste instantie gedacht.

De serie won al een aantal prijzen en werd genomineerd voor twee Golden Globes. Ook tijdens de aankomende Emmy Awards maken verschillende cast- en crewleden kans op een prijs.