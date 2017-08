Dotan zit urenlang naast fan die hem niet herkent

Voor veel fans is het misschien een droom: een meet and greet met zanger Dotan tijdens een vlucht. Voor een meisje werd dit werkelijkheid, maar zonder dat ze door had dat ze naast zanger Dotan zat. „Ok, ik zit momenteel in het vliegtuig (hallo dure wifi) en naast mij zit een meisje dat mijn album luistert. Ze luistert elk liedje," schrijft Dotan op Twitter.

Zanger Dotan kwam maandagavond tijdens zijn vlucht in een opmerkelijke situatie terecht. Naast hem zat een meisje dat naar zijn album luisterde, ze maakte een praatje met Dotan en liet hem zelfs enkele stukken van zijn eigen album luisteren, maar de fan had geen idee dat de man naast haar dezelfde man was als die te horen was door haar koptelefoon.

„Het is vreemd en fijn tegelijk," twittert Dotan vanuit het vliegtuig. Voor Dotan voelt het een beetje ongemakkelijk, vooral omdat het meisje net aan hem heeft gevraagd wat hij voor werk doet. „Ik heb haar gezegd dat ik muziek maak, maar ze legt de link nog steeds niet." Dotan bedenkt zich dat de fan hem misschien ook wel op Twitter volgt en probeert via Twitter zijn ware aard te 'onthullen'. „Ik realiseer me ineens dat ze mij misschien wel volgt op Twitter. Hallo vliegtuig-buurvrouw! Bedankt voor het luisteren naar mijn muziek en het zachtjes meezingen," twittert de sympathieke zanger.

Tip van Helga de Leur

Oplettende twitteraars geven Dotans tips over hoe hij deze bizarre situatie kan afhandelen. Ex-weervrouw Helga van Leur schreef dat hij een briefje moet schrijven en deze aan het meisje moet geven als zij het vliegtuig uitstapt. Een andere twitteraar zegt dat hij elke vraag van het meisje moet beantwoorden met een quote uit zijn liedjes.

Awkward!

Het meisje blijft naar zijn album luisteren en Dotan vraagt zich af hoe het meisje bij zijn muziek terecht is gekomen. „Ik hoorde het in mijn favoriete tv-programma, de muziek geeft me rust," zegt het meisje. Het wordt allemaal nog een stukje ongemakkelijker als het meisje vraagt of hij een stukje van een nummer wil luisteren. „Een van de meest ongemakkelijke dingen is net gebeurd, ze vroeg of ik naar mijn eigen muziek wilde luisteren.."

Grootste compliment ooit

Waar sommige artiesten zich misschien beledigd voelen dat ze niet herkend worden, besluit Dotan om het meisje in haar waan te laten omdat hij haar ervaring niet wil verpesten. „Het gaat om de muziek en dit was eigenlijk een van de grootste complimenten ooit."