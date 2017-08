Deze sterren gingen wel heel ver voor hun filmrol

Fans van Margot Robbie moesten twee keer kijken voordat ze de Australische actrice herkenden. Op de set van haar nieuwe film Mary, Queen of Scots verscheen de actrice met een vuurrode krullenpruik, bleke huidskleur en neusprothese, in plaats van haar gewoonlijke lange, blonde manen en gezonde teint.

Enkele maanden geleden wist de actrice al te verrassen met haar uiterlijk voor de rol van Tonya Harding (I, Tonya), maar met de transformatie tot Koningin Elizabeth I weet ze zichzelf te overtreffen. Er zijn echter acteurs die nog een stapje (of tien) verder gingen om hun karakters zo realistisch mogelijk neer te zetten. Metro zette er vijf op een rijtje:

Jared Leto

De normaal gesproken vrij magere acteur en frontman van 30 Seconds to Mars kwam 30 kilo aan voor zijn rol als Mark Chapman, de moordenaar van John Lennon, in de biografie Chapter 27 (2007). „Het veranderde alles aan mij. Het veranderde: hoe ik liep, sprak, hoe ik me voelde en hoe mensen naar mij keken", vertelde de acteur in 2007 aan MTV.

Jaren later besloot hij dat het een domme beslissing was om zoveel aan te komen: „Ik had jicht, en mijn cholesterol steeg in korte tijd zo hard dat mijn doktoren een medicijn voor veel oudere mensen aanraadden. Het was wel een fascinerende reis", aldus de zanger tegen The Guardian. Hij heeft besloten nooit meer zoveel kilo's aan te komen voor een film.

Charlize Theron

Maanden voordat Monster (2003), over het leven van de seriemoordenares Aileen Wuornos, in de bioscoop verscheen, was er al veel te doen over de film. Filmster Charlize Theron zag er namelijk onherkenbaar uit op de set. Naar verluidt kwam de actrice 14 kilo aan, schoor ze haar wenkbrauwen, kleurde ze haar lokken en droeg ze contactlenzen en een gebitsprothese. „Mijn hele carrière probeer ik mijzelf te veranderen in de karakters. Deze keer was het alleen extremer", vertelde de actrice over haar rol.

De extreme transformatie legde haar in ieder geval geen windeieren: ze nam de Oscar voor beste actrice mee naar huis. Kwade tongen beweerde dat het door haar verschijning kwam, maar daar was collega Christina Ricci het in ieder geval niet mee eens: „Er is niet genoeg vet of prothesen in de wereld om een slechte performance te verhullen, en Theron is geweldig in de film", stelde de actrice volgens CNN. Op het moment dat ze de award in ontvangst nam, had Theron trouwens haar oude figuurtje al lang en breed weer terug.

Christian Bale

Van The Machinist tot Batman Begins en van American Psycho tot American Hustle. Acteur Christian Bale springt van het ene uiterste naar het andere voor zijn films. In The Machinist speelt hij de graatmagere machinewerker Trevor Reznik en weegt niet eens 60 kilo meer. Niet snel daarna beginnen echter de opnames voor Batman Begins, waarin Bale als de afgetrainde Bruce Wayne verschijnt, en moesten de kilo's er weer in een rap tempo bij komen.

„Ik ging er iets te ver in omdat ik plezier had in het schransen. Ik negeerde het advies om rustig aan te doen, terwijl mijn maag gekrompen was, en ik dus alleen soep moest eten. Ik ging meteen voor de pizza en het ijs", vertelt de acteur over de transformatie. „In korte tijd ging ik van 55 kilogram naar meer dan 80 kilo. Dat is natuurlijk te snel, waardoor ik wel even langs de dokter moest."

Robert De Niro

Voordat Bale in beeld kwam, was Robert De Niro de koning van de transformaties, en er is geen betere film om dit te illustreren dan Martin Scorsese's Raging Bull. Om de iconische bokser Jake LaMotta te vertolken, veranderde hij allereerst in een spierbundel, trainde met de legende zelf en stapte daadwerkelijk de ring in bij drie bokswedstrijden – die hij trouwens won. Het resultaat was daar, bleek wel uit het feit dat De Niro tijdens het sparren de rib van tegenspeler Joe Pesci brak.

Maar dat is niet eens het meest indrukwekkende. Voor de scènes waarin hij een oudere LaMotta - met overgewicht – speelt, kwam hij in korte tijd maar liefst 27 kilo aan. Hoe hij dit deed? Hij reisde af naar Italië en at zoveel pasta, vlees en ijs als hij op kon.

Toen hij na zes maanden terug was op de set maakte Scorcese zich zoveel zorgen over de gezondheid van de acteur, dat de productie tijdelijk werd stilgelegd. Gelukkig werd zijn toewijding uiteindelijk wel beloond: hij kreeg de Oscar voor beste acteur.

Anne Hathaway

Actrice Anne Hathaway werd op een drastisch dieet gezet voor de film Les Misérables, waarin ze de graatmagere prostituee Fantine speelt. Ze verloor meer dan 11 kilo in iets meer dan een maand tijd. „Ik was er obsessief mee bezig – het idee was om er stervende uit te zien. Als ik nu terugkijk – en ik veroordeel het niet – was het best gestoord", vertelde Hathaway later tegen Vogue.

Fans maakten zich grote zorgen over het gewicht van de actrice, maar volgens collega Samantha Barks – die Éponine speelt in de film – viel Hathaway op de gezondst mogelijke manier af en waren het de afgeknipte haren die de look er erger uit lieten zien. „Om haar te zien met een geschoren hoofd en het gewichtsverlies was choquerend, maar ze gooide haar hele hart en ziel erin", vertelde Barks tijdens de Hollywood Film Awards. „Ze deed wat ze moest doen voor de rol." En ook deze transformatie leverde een Oscar op: Hathaway won 'Best Supporting Actress'