Channing Tatum showt caissière dansmoves

Een vrouw in North-Carolina had donderdag de dag van haar leven. Channing Tatum stond namelijk opeens voor haar neus en bouwde een feestje met haar.

Menig vrouw zal jaloers zijn op Beatrice, die als caissière werkt bij een tankstation. Nietsvermoedend zat ze achter de kassa toen de Magic Mike-acteur een ijskoffie en een candybar kwam afrekenen.

Magic Mike

De twee kunnen het duidelijk goed met elkaar vinden. Na een korte knuffel blijft Channing nog even hangen bij Beatrice voor een praatje.

Niet veel later zien we hoe Channing zijn Magic Mike-moves showt. Maar Beatrice kan er zelf ook wat van. De video werd op de Facebookpagina van Tatum al ruim 14,5 miljoen keer bekeken. En we gokken dat het aantal views nog flink oploopt.

Channing Tatum is vanaf eind augustus te zien in de film Logan Lucky, waarvoor hij nu aan het toeren is.