Carice naar Comic Con: 30 euro voor een krabbel

Carice van Houten is een van de sterren op de komende Comic Con in Amsterdam. De actrice van Game of Thrones is op zaterdag 2 september live te bewonderen in de RAI (en kan behoorlijk cashen voor een krabbeltje).

Vorig jaar kwamen ruim 30.000 mensen naar het complex in de hoofdstad. Bezoekers ontmoeten op Comic Con, dat overwaaide uit de Verenigde Staten, hun favoriete Hollywoodacteurs en –actrices en hopen hun handtekening te scoren en een fotootje.

Paar tientjes

Naar verluidt kost een handtekening van Van Houten, of van Melisandre uit Game of Thrones zo je wilt, 30 euro. Da’s geen raar gegeven overigens op Comic Con. Veel acteurs krijgen een paar tientjes voor hun ongetwijfeld goed geoefende pennenstreek.

Paraderen in badpak

Het evenement heeft voor 2 en 3 september meer grote namen vastgelegd. Zo komt Pamela Anderson naar Amsterdam, de actrice die in het verleden in rood badpak over het strand van de serie Baywatch paradeerde. Onder meer ook Michael Madsen (Kill Bill), John Rhys-Davies (The Lord of the Rings), RJ. Mitte (Breaking Bad) en Ellie Kendrick (Game of Thrones) zijn te ontmoeten in de RAI. Naast het spotten van de sterren bestaat Comic Con uit veel meer. Er zijn panels met Q & A’s, workshops, demonstraties, lezingen en kunnen tekeningen besteld worden bij comic book-artiesten.