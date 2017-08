Benefietactie voor filmdroom John Wijdenbosch

De familie van de in mei overleden John Wijdenbosch organiseert een benefietwedstrijd. Het doel: geld ophalen voor een film waarmee de acteur bezig was.

Het gaat om een voetbalwedstrijd die op 23 september aanstaande wordt gespeeld bij SC Hercules Zaandam. Team Wijdenbosch-United, bestaande uit vrienden en familie van John, neemt het op tegen het RTL 7 Sterrenteam. Wie er namens dit team meedoen, is nog niet bekend.

Er is niet zomaar voor een voetbalwedstrijd gekozen. Johns neef Levinho vertelt aan NH Nieuws dat de familie eens per jaar samenkomt voor een wedstrijd. „Begin mei was de laatste keer, toen waren John en zijn dochter er ook nog bij.”

Wijdenbosch-United

Op de Facebookpagina van Wijdenbosch-United staat dat iedereen welkom is om naar de wedstrijd te kijken. Toeschouwers wordt om een donatie gevraagd, maar dit is geheel vrijwillig. Ook wordt er een veiling georganiseerd.

John was al bezig met het script van de film. Het team met wie hij hiervoor samenwerkte, bestaande uit onder anderen Wijo Koek en Howard Komproe, is hard bezig om dit alsnog af te maken en zo Johns droom alsnog te verwezenlijken.

Lees ook: John Wijdenbosch en gezin zondag al verongelukt

John Wijdenbosch kwam afgelopen mei om bij een auto-ongeluk op de A6. Zijn vrouw en dochtertje van 4 kwamen hierbij tevens om het leven. Wijdenbosch was vooral bekend van zijn rol in Costa! en speelde daarnaast in Fort Alpha, Shouf Shouf! en Bradaz. Hij is 44 jaar geworden.