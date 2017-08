Adele trakteert slachtoffers brand Londen op Minions

Adele heeft zich opnieuw ingezet voor de bewoners van de flat waar in juni een grote brand woedde. De Britse zangeres verraste een groep kinderen met een privévertoning van Despicable Me 3.

Op donderdagavond was de superster de host van een filmvertoning van de populaire animatiefilm Despicable Me 3 voor de jonge overlevenden van de brand in de Grenfell Tower. Om de middag in de Londense Whitley’s cinema compleet te maken, waren er ook een paar ‘echte’ Minions aanwezig. „Het was erg intiem. We wisten alleen dat er een speciale vertoning zou zijn, maar we wisten helemaal niet dat er een speciale gast zou zijn”, vertelde een bezoeker tegen EOnline.

Hulp

Het is niet de eerste keer dat de zangeres de slachtoffers te hulp schiet. Een aantal dagen na de brand, bezocht de 29-jarige Adele de Grenfell Tower. In juni verraste de zangeres bovendien de Londense brandweer: ze wilde de mannen en vrouwen persoonlijk bedanken voor het werk dat zij verrichten. „Het gebeurt niet elke dag dat de nuchtere en lieve Adele de brandweerkazerne van Chelsea bezoekt voor een kopje thee en een knuffel", schreef een brandweerman.

Ook andere beroemdheden die in Londen wonen, kwamen in actie. Zangeres Lilly Allen bood mensen een ‘bed, lift of thee’ aan en chef Jamie Oliver, die een Italiaans restaurant in het nabijgelegen Westfield heeft, kondigde aan gratis gerechten weg te geven aan de betrokken gezinnen.

Brand in de Grenfell Tower

Op 14 juni brak brand uit in de Grenfell Tower in Londen. Het vuur greep razendsnel om zich heen door brandbare gevelbekleding op het pand. De tragedie kostte aan zeker 80 mensen het leven. De oorzaak van de brand was een defect aan een koel-vriescombinatie.