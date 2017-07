We zijn er Bijna! doet de tijd stilstaan

Een zomer zonder We zijn er Bijna! is al bijna geen zomer meer te noemen. Het MAX-programma, dat sinds 2011 gepresenteerd wordt door Martine van Os die met kamperende ouderen op reis gaat, hoort helemaal bij de zomermaanden. Maandagavond gaat de eerste van een nieuwe reeks van start.

Regen

De caravankaravaan trekt dit jaar naar Ierland, met als beginpunt Brielle. Dat is weer eens wat anders dan de zonnige bestemmingen van de afgelopen seizoenen. „Het heeft inderdaad meer geregend en dat geeft gedoe. Zoals een caravan die in de modder vast komt te staan”, vertelt omroepbaas Jan Slagter. „Maar de keuze op Ierland is niet gevallen, omdat we wel eens in de regen wilden filmen hoor. ,,Deze reis is simpelweg een populaire reisbestemming.”

Afgelopen seizoen tikte het programma af en toe zelfs de twee miljoen kijkers aan. Onder de kijkers zitten opvallend veel jongeren. Slagter: „Natuurlijk, het overgrote deel van de kijkers is 50+, maar uit mijn hoofd kijken er zo'n 600 à 700 duizend jongeren tussen de 20 en 49 jaar.” De reden van het succes? „Er wordt gezegd dat wij slow television weer een impuls hebben gegeven. We leven momenteel in een jachtige tijd en als tegenhanger daarvan is het heerlijk om te kijken hoe ouderen hun vakantie in een caravan vieren. Het programma is nergens gescript, de beelden zijn mooi, net als de muziek en Martine neemt de tijd voor de gesprekken. Bovendien: als je als kijker twee minuten even wat anders doet, ben je niet meteen de draad van het programma kwijt.”

Peis en Vree

Ook is Slagter enthousiast over de dynamiek tussen de ouderen. „Het is een hechte groep en iedereen staat voor elkaar klaar. Het is een miniwereld waar alles peis en vree is.”

We zijn er Bijna!, maandagavond 31 juli eerste aflevering, 21.25 uur NPO 1