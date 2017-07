Wat maakt Tomorrowland zo speciaal?

Terwijl wij nog aan het bijkomen zijn van het eerste weekend van Tomorrowland, maakt het Belgische Boom zich al weer klaar voor een tweede festival weekend!

Tomorrowland is een van de populairste dancefeesten ter wereld: dj's vanuit de hele wereld komen naar Boom om te draaien op het spectaculaire festival. Een walhalla voor dance, trance, -en technoliefhebbers, maar ook als je niet van deze muziek houdt is het festival de moeite waard. Want aan alles is gedacht: het terrein is een soort Disneyland voor volwassenen en niet voor niets komen er mensen uit heel de wereld om los te gaan op Tomorrowland.

Bezoekers doen de gekste dingen voor kaarten en als je dan eenmaal tickets hebt bemachtigd dan moet je er ook het allerbeste van maken! Benieuwd hoe het er afgelopen weekend aan toe ging?