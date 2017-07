Wat brengt het nieuwe seizoen van Game of Thrones?

Metro zocht uit wat we kunnen verwachten van het zevende seizoen van Game of Thrones.

HBO maakt er elk jaar een sport van om zo geheimzinnig mogelijk te doen over het nieuwe seizoen van het ongekend populaire fantasydrama Game of Thrones. En zeker nu de serie voorloopt op de boeken van George R.R. Martin is het gissen geblazen wat betreft het vervolg van het verhaal. Metro probeert daarom in aanloop naar de première van het zevende en voorlaatste seizoen komende zondag de puzzelstukjes díe er zijn bij elkaar te zoeken.

Wat we weten is dat de afleveringen die we achter de rug hebben vooral focusten op de chronische strijd tussen de Starks en andere nobele families om de felbegeerde Iron Throne. Wat we ook weten is dat de Starks de strijdkrachten van Bolton een kopje kleiner hebben gemaakt en dat de door Melisandre’s magische krachten nieuw leven ingeblazen Jon Snow is uitgeroepen tot King of the North. Daenerys Targaryen verbrandde Khal Moro en zijn mensen levend en nam de leiding over Dothraki. De weduwe van koning Robert Baratheon, Cersei Lannister, torpedeerde het plan om de Sept of Baelor op te blazen en elimineerde haar rivalen, inclusief de High Sparrow.

Het nieuwe seizoen Game of Thrones is met zeven afleveringen korter dan we gewend zijn, maar is wat geweld betreft naar verwachting wreed en bloederig als altijd. Een speciale vertoning van wat fragmenten uit het zevende seizoen tijdens een Game of Thrones-tentoonstelling in Madrid onlangs bevestigde dat. Want als je bijvoorbeeld denkt dat de grootste engerds en schurken inmiddels wel over de kling zijn gejaagd, vergis je je. De Deense acteur Pilou Asbaek, die veel serieliefhebbers vooral kennen als sluwe spindoctor Kasper Juul in Borgen, zegt dat angstaanjagende types als Ramsay Bolton en Joffrey Baratheon qua wreedheid in het niet vallen bij zijn personage Euron Greyjoy.

Uit dat tipje van de sluier dat in Madrid werd opgelicht viel ook op te maken dat er in het nieuwe seizoen een strijd gaande is tussen de Targaryens en Lannisters om Casterly Rock, een kasteel in bezit van een van de rijkste, oudste en machtigste families. „De oorlogen die achter ons liggen tellen niet, het Noorden moet de handen ineen slaan”, aldus Jon Snow, van wie door degenen die er in Madrid bij waren wordt gedacht dat hij in dit nieuwe GoT-seizoen in levensgevaar verkeert. Kit Harington die koning van het Noorden Jon Snow speelt, liet zich in recente interviews ontvallen dat hij zich afgelopen seizoen relatief veilig voelde. In seizoen 7 is dat naar verwachting wel anders.

Trouwens: elke Game of Thrones-fan weet dat veiligheid in het Game of Thrones-universum eigenlijk niet bestaat.