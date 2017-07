TV Top 25: NPO 1 regeert de zomer

Zeventien noteringen, waarvan negen in de Top 10. Dat is de score van NPO 1 in Metro’s TV Top 25 en daarmee regeert de zender de televisiezomer. Nu doet het eerste kanaal van de publieke omroep dat doorgaans al, maar andere zenders lijken slechts de herhalingsbandjes uit de kast te hebben gehaald en in een zomerslaap te zijn gevallen.

Ook NPO 1 heeft herhalingen in deze maanden, dat moet gezegd. Maar programma’s als Ik Vertrek en Flikken Rotterdam scoren nog ook. De live-talkshows van Eva Jinek en Dione de Graaff (De Avondetappe) gingen de afgelopen week beide door de grens van 1 miljoen kijkers. RTL 4 wist met het Half Acht Nieuws nog een plekje in de Top 10 te veroveren. RTL scoort met de talkshow RTL Summer Night van Beau van Erven Dorens best aardig (700.000), maar Tour du Jour legt het met 200.000 kijkers of minder totaal af tegen de concurrent 'op 1'.

NPO 1 heeft over de afgelopen week zoals gezegd 17 noteringen, RTL 4 kwam tot 5 en SBS 6 tot 3. De overige zenders: helaas!

Top 25

(van zondag 9-7 tot en met zaterdag 16-7)

1 Journaal 20.00 uur (zo 9-7, NPO 1) 1.949.000

2 Groeten van Max (ma 10-7, NPO 1) 1.584.000

3 Ik Vertrek (do 13-7, NPO 1) 1.446.000

4 Opsporing Verzocht (di 11-7, NPO 1) 1.261.000

5 Journaal 18.00 uur (za 15-7, NPO 1) 1.252.000

6 10 Jaar De Beste Zangers (za 15-7, NPO 1) 1.270.000

7 André Rieu Welcome To My World (wo 12-7, NPO 1) 1.227.000

8 Tussen Kunst en Kitsch (zo 9-7, NPO 1) 1.196.000

9 Half Acht Nieuws (do 13-7, RTL 4) 1.091.000

10 Jinek (vr 14-7, NPO 1) 1.073.000

11 Hart van Nederland (zo 9-7, SBS 6) 1.016.000

12 De Avondetappe (do 13-7, NPO 1) 1.015.000

13 Eénvandaag (do 13-7, NPO 1) 975.000

14 Flikken Rotterdam (vr 14-7, NPO 1) 961.000

15 Studio Sport (zo 9-7, NPO 1) 950.000

16 Het Zijn Net Mensen (za 15-7, RTL 4) 899.000

17 Shownieuws (vr 14-7, SBS 6) 885.000

18 Tour de France (vr 14-7, NPO 1) 868.000

19 RTL Boulevard (ma 10-7, RTL 4) 840.000

20 Helemaal Het Einde (ma 10-7, RTL 4) 810.000

21 Mr Frank Visser Doet Uitspraak (ma 10-7, SBS 6) 797.000

22 Journaal Laat (wo 12-7, NPO 1) 796.000

23 Bed en Breakfast (di 11-7, NPO 1) 774.000

24 Stadsmormels (do 13-7, NPO 1) 755.000

25 RTL Summer Night (di 11-7, RTL 4) 741.000

Bron: Stichting Kijkonderzoek