TV-moment: Hans Kazan doet goocheltruc met Jinek

Hans Kazan is weer helemaal terug. De goochelaar heeft zich in zijn nieuwe show een beetje meer toegelegd op de telepathische experimenten, zo vertelde hij dinsdagavond bij Jinek. Aan tafel bij Jinek gaf een voorbeeldje met een dobbelsteen.

Dobbelsteen

Kazan vroeg de presentatrice om een cijfer van de dobbelsteen in gedachten te nemen. Daarna moest ze de dobbelsteen met haar handen bedekken en met het getal dat ze in gedachten had naar boven draaien.

Kazan vroeg Jinek vervolgens om hardop, maar rustig de cijfers 1 tot en met 6 hardop te zeggen. Dat deed Jinek vervolgens, daarbij extra lettend op hoe ze de cijfers uitsprak: „Ja, duidelijk. Jij denkt nu aan het getal zes”, aldus Kazan. En dat bleek juist.

Tweede keer

Om te bewijzen dat het geen gelukje was voerden ze het experiment nog eens uit: „Je moet niet luisteren naar wat mensen zeggen, maar de manier waarop ze het zeggen”, legt hij uit. Ook bij de tweede keer heeft Kazan alles in de gaten. Dit keer is het getal dat Jinek in gedachten had ‘4’.

Een bijzondere truc? Vooral heel simpel. Maar Jinek is in ieder geval onder de indruk.