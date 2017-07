TV-fragment: Doornbos over terugkerende jihadisten

Zo ongeveer 190 jihadisten dreigen terug te keren uit Syrië. Maar hoe moeten we hiermee omgaan in Nederland? Oorlogscorrespondent Harald Doornbos was te gast in RTL Summer Night en vertelde hoe hij over deze kwestie denkt.

Doornbos benoemt de enorme discussie die hierover gaande is. Zelf gaat hij af op de mensen die hij is tegengekomen in het Midden-Oosten. „Die zeggen dus allemaal: ‘je moet ze keihard aanpakken’. Het gekke is dat niet-moslims en sommige politici zeggen: ‘wij weten het beter dan de moslims zelf.’”

Veel bijval voor Doornbos

„Als je kijkt wat ze daar allemaal hebben aangericht”, gaat Doornbos verder. “Dan komen ze hier naartoe en dan is het weer van ‘ja, ik wil doorgaan met mijn leven weer oppakken’. Dat gaat er dus bij heel veel mensen in het midden-oosten niet in en dat gaat er bij mij dus ook niet meer zo goed in.”

De mening van Doornbos in de late night talkshow kon op Twitter op veel bijval rekenen.