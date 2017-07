Thunderdome maakt line-up in Jaarbeurs bekend

Thunderdome keert op 28 oktober weer eenmalig terug naar de Jaarbeurs in Utrecht. De line-up, die bestaat uit de grootste hardcore dj's aller tijden, is donderdag bekendgemaakt door de organisatie. En die is niet mis!

Paul Elstak

Niemand minder dan Paul Elstak is aangekondigd als een van de headliners van het hardcorefestival. Ook The Darkraver vs. Since, Peacock, Lenny Dee, The Sickest Squad, The Outside Agency, Korsakoff, Endymion vs. The Viper en Thrasher staan op de line-up. Het zijn slechts een paar van de acts die de 28e in een volledig uitverkochte Jaarbeurs de 25e verjaardag van Thunderdome vieren.

Het is een speciale editie deze keer voor Thunderdome, nadat het feestje vijf jaar wegbleef uit het nachtleven. Dat het bekende hardstylefeest nog steeds immens populair is werd ook al snel duidelijk toen de kaarten binnen een uur de deur uit waren. In de Jaarbeurs worden volgens de organisatie zes stages opgebouwd, elk met een eigen thema. De thema's zijn ook al aangekondigd: Thunderdome, Heroes of Hardcore, Untempo Cage, Industrial Dome, The Tunnel of Terror en The Thundergods. Elke stage laat een andere sound horen, die samen de volledige 25 jaar aan stromingen van de hardcorescene gaan weerspiegelen. Ook kun je tijdens het evenement exclusieve merchandise van Thunderdome kopen.

Mysteryland

Eerder kwam Thunderdome ook al met de mededeling dat ze dit jaar terugkeren op Mysteryland, dat op zaterdag 26 en zondag 27 augustus plaatsvindt op het Floriadeterrein in Haarlemmermeer. „Mysteryland en Thunderdome zijn natuurlijk al jaren een goede combinatie”, zei organisator Irfan Van Ewijk hierover destijds tegen Metro. „In 1994 stonden we al op het festival met een eigen stage en daarna is dat nog zeven keer gebeurd. Ook dit jaar hebben we besloten dat we weer prima op het festival passen. Met de goede kaartverkoop van Thunderdome in oktober blijkt er weer zat ruimte voor hardcore!”