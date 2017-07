Thuis zitten is eigenlijk niets voor Spiderman

Tom Holland slingert vanaf donderdag als Spider-Man door de Nederlandse bioscopen.

De superheldenfilm Spider-Man: Homecoming, de zesde in de historie, gaat wereldwijd vrijdag in première. In Nederland mogen we hem een dagje eerder, donderdag dus al zien. De Amerikaanse titel is natuurlijk weer gebaseerd op het stripfiguur van Marvel Comics en geproduceerd door Columbia Pictures. De rol van Peter Parker - alias Spider-Man - wordt vertolkt door Tom Holland. De 21-jarige Brit was eerder te zien in Captain America: Civil War en In The Heart of the Sea. Voor het eerst zien we Cindy Moon (een rol van Tiffany Espesen) op het witte doek. In stripboeken is zij Silk, de vrouwelijke tegenhanger van Spider-Man.

Naar huis

De film zou eigenlijk weer The Amazing Spider-Man heten, maar uiteindelijk werd voor Homecoming gekozen. Deze Spider-Man is geen vervolg op de eerdere versies (de eerste drie Spider-Mans en de laatste twee hoorden bij elkaar). In het nieuwe verhaal keert onze spinnenman terug naar huis, nog opgewonden van zijn laatste avontuur met The Avengers in Captain America: Civil War. In die film trok hij onder meer op met collegahelden als Iron Man, Thor en de Hulk. Na zijn tocht met zijn nieuwe mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.) treft Peter zijn tante May (Marisa Tomei), waarmee hij woont. Van Spider-Man naar Peter gaan betekent gelijk ook terugkeren naar de dagelijkse routine.

Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Peter wil met The Avengers dromen verwezenlijken en de wereld redden. Hij vindt dat hij toch wel meer kan zijn dan alleen een vriendelijke buurman. Die gedachte laat hem niet los. Als De Gier (Michael Keaton) als nieuwe schurk zijn intrede doet, komt alles wat Peter belangrijk vindt in gevaar. Als je aan Peters vrienden en familie komt, dan ligt Spider-Man uiteraard op de loer…

Cijfertjes en feiten

De lengte van de film is 133 minuten. Extra scenes buiten de film om: 12. Het budget? Een slordige 175 miljoen dollar. Het overbekende pak van Spider-Man is natuurlijk hoofdzakelijk blauw en rood. In deze zesde film is gekozen voor een nieuw ontwerp en ook een gloednieuw logo. Die zie je hier:

Lees ook: Spiderman is echt en hij woont in Panama

De sleutelfiguren

Peter Parker (Tom Holland): jongeman die, na een sensationeel debuut in Captain America: Civil War, zijn nieuwe identiteit als Spider-Man begint te verkennen.

Adrian Toomes / De Gier (Michael Keaton): een industrieel miljonair, maar zijn alter-ego is de vijand van Spider-Man. Zijn harnas laat hem vliegen en hij kan er raketten en messen mee lanceren. Ook is De Gier in staat om Spider-Man’s jeugd te stelen.

Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.): mentor en voogd van Spider-Man.

May Park (Marisa Tomei): tante en adoptiemoeder van Peter Parker. May ondersteunt en beschermt Spider-Man, maar negeert Peters geheime identiteit.

Michelle (Zendaya): over dit karakter is nog weinig bekend, maar wel dat zij een zeer belangrijke rol in de plot van Homecoming.

Liz (Laura Harrier): Peter Parkers liefde op de middelbare school. Op die school was zij tegelijkertijd het populairste meisje.