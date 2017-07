Stemacteur Kermit de Kikker na 27 jaar ontslagen

De kijkers van The Muppet Show zullen het voortaan met een andere stem van Kermit de Kikker moeten doen. Na een dienstverband van 27 jaar is Steve Whitmire namelijk ontslagen. Volgens Disney vertoonde hij de laatste tijd steeds vaker onacceptabel gedrag.

Concrete voorbeelden worden er tegenover The Hollywood Reporter niet gegeven, maar het lijkt vooral een optelsom. Zo zou hij niets doen met de door de makers gegeven feedback en verscheen hij regelmatig te laat op de set.

Liegen

Zelf denkt Whitmire dat het te maken heeft met een meningsverschil over een scène, waarin Kermit aan zijn neefje uit moet leggen dat de relatie tussen hem en Mrs. Piggy op de klippen is gelopen. Hierover liegt hij. „Maar ik denk niet dat Kermit zou liegen. Hij zou hem uitgelegd hebben dat de breuk niets met hem te maken had."

Overigens is Kermit de Kikker slechts een van de karakters in The Muppets die Whitmire vertolkt, want in totaal is hij al 39 jaar aan de show verbonden. Zo kruipt hij ook in de huid van rat Rizzo en nog enkele kleinere karakters. Daarnaast is hij in de Amerikaanse Sesamstraat lange tijd de vertolker van Ernie geweest.

Vervangen door Pino

Whitmire zal voorlopig vervangen worden door Matt Vogel. Geloof het of niet, maar hij speelde eerder in zijn loopbaan al als understudy van Pino (Big Bird in de VS). Overigens deed hij dit wel succesvol, want het leverde hem vijf Emmy's op.