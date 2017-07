Per Instagram-post verdient Selena Gomez vijf ton

„Instagram is een ongelooflijk effectieve manier voor adverteerders, want het heeft dagelijks 700 miljoen actieve gebruikers", zegt Hopper-oprichter Mike Bandar. „Beroemdheden en influencers zijn zich er steeds meer van bewust dat merken vertegenwoordigen geld oplevert. Er kan serieus geld mee verdiend worden."

Elke keer dat Selena Gomez een foto op het social medium gooit, ontvangt ze namelijk 500.000 euro. Daarmee is de actrice en zangeres Kim Kardashian en Cristiano Ronaldo de baas, al boeren zij zeker ook niet slecht. De lijst bestaat verder nog uit de Jenner-sisters, nog twee leden van de Kardashian-familie, de modellen Cara Delevingne en Gigi Hadid en basketballer LeBron James. Laatstgenoemde krijgt 'slechts' 92.000 euro voor een kiekje. Het enige wat ze moeten doen is een bepaald merk op de foto aan het bod te laten komen.

Ook Nederland kent inmiddels tal van 'influencers' die hun geld verdienen door bepaalde foto's te posten op Instagram. Echter staat wat zijn verdienen in schril contrast met de absolute celebritytop, dat blijkt uit cijfers van het Britse marketingbedrijf Hopper .

