Op naar de 1000 festivals in ons land

Metro krijgt ‘nog weleens’ persberichten met het verzoek of we wat aandacht aan een festival willen schenken. Wie de laatste cijfers van het aantal festivals in ons land ziet, begrijpt dat we dan bijna een fulltime-festivalverslaggever zouden moeten aannemen…

934 stuks

Nederland gaat namelijk in sneltreinvaart richting de duizend festivals per jaar. Ons land telde vorig jaar 934 festivals, zo berekende Festival Monitor, bijna honderd meer dan in 2015. Ook het aantal bezoekers nam toe met 14,6 procent, waardoor in totaal in 2016 26,7 miljoen mensen naar een festival zijn geweest.

De kleine (tot 10.000 bezoekers) en middelgrote festivals (10.000 tot 30.000 bezoekers) zagen de grootste groei, blijkt uit de nieuwste editie van de Festival Monitor over de ontwikkelingen in het festivallandschap. De grote festivals bleven redelijk stabiel.

Vooral muziek

Nieuwkomers waren vorig jaar onder meer LINDA.festival, Summerpark Festival en Airforce Festival. De meeste evenementen (639) draaien om muziek, gevolgd door theater (152), beeldende kunst (87) en overige kunst en cultuur (56).

Richten we de blik op komende zaterdag, dan is het enorme festivalaanbod te begrijpen. Je kunt kiezen uit ruim 30 evenementen. A Day at the Park, Buiten Westen, Day-On, Kwaku Summer Festival, Over het IJ Festival, Proef Pampus, Robeco SummerNights, Summer Dance Forever, TREK Amsterdam, Wasteland Summerfest zijn er al tien, állemaal in Amsterdam! Verder kun je terecht van de Zwarte Cross in de Achterhoek tot Wildeburg in Kraggenburg, van Rock op ’t Gras in Brunssum tot Parade Den Haag en van Kliko Fest in Haarlem tot Haringrock in Katwijk.

Metro liet een lezer het vorige festivalseizoen vastleggen hoe ‘een festivaldag er van voorbereiding tot thuiskomst’ uit kan zien. Nina uit Houten ging daarom, met vriendin Lisa, naar Strandfestival ZAND in Almere. En dit was het resultaat.