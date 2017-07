Op magisch Exit zie je al dansend de zon opkomen

Metro’s Iris reisde af naar het Servische Novi Sad aka de stad van EXIT, het festival waar je danst tot de zon opkomt (en weer ondergaat).

What happens...

Wanneer je er een paar dagen Exit festival op hebt zitten, voelt het in elke vezel van je lijf als what happens at Exit, stays at Exit. Want het gevoel dat je daar deelt, tussen de beschermende oude muren van de burcht die vele oorlogen doorstond maar nu bijna uit zijn voegen barst van zomers geluk, met duizenden medemuziekliefhebbers uit alle windstreken die net als jij dansen tot de zon weer opkomt en tot lang daarna, is bijna met geen toetsenbord te beschrijven.

Brug

Het feest begint al op de brug die je naar Petrovaradin Fort brengt, waarover een rood EXIT-megaspandoek is gedrapeerd. Maar hier betekent het geen uitgang, maar juist het begin van je meerdaagse (en -nachtse) avontuur. Op diezelfde brug vind je de Anna’s en Maria’s van de stad die met hun vriendelijke lach een reageerbuis vol Rakia voor omgerekend 83 cent aan de feestgangers slijten. Rakia is de Servische likeur die je in vele smaken hebt, al is de ene lekkerder dan de ander. Zo vond ik Anna’s pruimen niet te pruimen, Maria’s honey schreeuwde om (veel) meer.

Security

Na de brug loop je eerst nog door een straat waar de vriendelijke bewoners op geheel eigen wijze eruit halen wat erin zit. Een vrouw verkoopt pizzapunten voor een prikkie, haar buurman toont een scala aan Exit-magneetjes en de overburen poffen mais op de grill. Veel omwonenden hebben dan wel geen ticket, ze staan tevreden te kijken naar alles wat voorbijkomt met een pot bier in hun handen. Dan doemt daar de entree van het festival op. Eerst nog even door de security en een blik op een immens bord waarop alle ‘verboden dingen staan’. Zo mogen honden noch megafoons mee, zijn rotjes verboden (of zijn het tampons?) en ook het hakenkruis wordt geweerd... Naast de reguliere drugs- en wapenverboden.

Waar naartoe?

Eenmaal onder de grote triomfboog door, weet je in eerste instantie niet waar je naartoe moet. Er is zoveel! Op links hoor je de baslijnen van de Dance Arena, voor je zie je foodtrucks van Foodland en rechts ruik je al de voorzichtige walmen van de chemische toiletten. Een rondje terrein en je bent minstens anderhalf uur aan de wandel, maar waarschijnlijk veel langer omdat alle podia wel iets hebben en je wilt blijven staan om te dansen. Van Rammsteineske klanken tot diepe techno of juist opzwepende dub step of eclectische Servische bandjes: voor elk wat wils tot wilds bij een van de 20 stages met veelbelovende namen als No Sleep Novi Sad en Explosive Stage die het meer dan waarmaken.

Main Stage

Bij Main Stage treden de bekendste artiesten op, van Liam Gallagher die het publiek Wonderwall laat meezingen met de aansteker in de lucht tot Hardwell op zondagnacht en de Vlaamse Lost Frequencies die met zijn jonge-honden-enthousiasme iedereen meekrijgt met Are You With Me?

Technobeloftes

Mijn lievelingsstages zijn de mts Dance Arena, de natte droom van elke elektronische muziekliefhebber, en het verrassende Urban Bug, een knusse tuin waar de Servische technobeloftes van de toekomst hun beste draaivingers voorzetten. Zo zijn Aleksander Rajiç en Marco Milosavljeviç een paar van de namen die ik snel even opschrijf (ergo: onmogelijk te onthouden) om thuis op te zoeken. In tegenstelling tot Nederland waar de xtc en MDMA veelvuldig als extra festivaltopping in de bh’s en boxers worden meegesmokkeld, is dit meer een drankfestival. Toch zie je ook zeker menig groot oog en gelukzalige glimlach rondlopen, al tovert Exit die überhaupt wel op het gezicht.

Luchtig

Dresscode: álles kan, maar houd ‘t elk geval luchtig, want ook ’s nachts is het warm. Na een paar uur stuift telkens op veel plekken het zand op, zeker wanneer hard gedanst wordt. Geen ramp, maar voor lenzendrager is wat extra vloeistof geen overbodige luxe. En wil je het net als de locals doen, neem dan een bandana mee die je over je neus en mond knoopt. Of je koopt op de brug voor een paar Dinar een masker. Of mondkapje, dat je alleen wel even aan je tandarts doet denken. Ook handig: pakje zakdoekjes mee, want op de chemische toiletten, die er in overvloede zijn, ontbreekt het vaak aan papier. En laat je dosis smetvrees thuis; om 8 uur ’s ochtends zijn de wc’s niet heel proper meer.

Buba

Tijdens een van de nachten - ik ben de tel inmiddels kwijt -, zie ik drie forse securitymannen gebogen om iets of iemand heen. Ze praten geëmotioneerd tegen elkaar en ik besluit poolshoogte te gaan nemen. Wanneer ik mijn hoofd bij hun blokkapsels voeg, zie ik waar ze naar kijken: een uit de kluiten gewassen kever, waar deze drie stoere mannen zichtbaar door ontroerd zijn. Ze geven hem zelf een naam (Buba). Het typeert het festival, waar vaak niets is wat het lijkt en waar ondergrondse tunnels, semigeheime gangen en paden en torenhoge trappen, maar ook de vrolijke Serviërs je weer naar de volgende verrassing brengen.

Synchroon

Mijn hoogtepunt is de bizar goede set van Solomun en Dixon die tijdens hun back2back op zaterdagnacht alles uit de kast halen om heel het fort op zijn grondvesten te laten trillen. Als het geleidelijk aan weer licht wordt, de laserstralen zich mengen met zonnestralen en ik met zo’n tienduizend anderen bijna synchroon dans tot diep in de ochtend, komt er een woord in me op dat alles omvat: magisch. Voor nu is het exit, maar volgend jaar zeker weer Exit.

Wat is Exit?

Exit werd 17 jaar geleden voor het eerst georganiseerd in het Petrovaradin Fort als tegenhanger van het wrede regime van Milosevic. Milosevic is allang dood, Exit leeft als nooit tevoren. Het thema dit jaar was Summer of Love en de liefde was overal te voelen, zeker die voor muziek. De organisatie weet elk jaar weer de beste dj’s en grootste artiesten te boeken die Exit vaak zelf ook als een van hun hoogtepunten beleven.

Dag 0

Officieel duurt het van donderdagavond tot maandagochtend, waarbij het terrein overdag van tien tot zeven vrijwel leeg en in de slaapstand is. Dit jaar was er ook een Dag 0 op woensdagavond met een exclusief optreden van The Killers en een ‘No Sleep’-sessie van onder meer Jeff Mills. Voor de doorhalers onder ons is er altijd nog de ‘afterstraat’ in het centrum, Laze Teleckog waar het dag en nacht doorgaat. Ook het Štrand aan de Donau biedt een fijne after- en afkoelplek na een nacht feesten. Daarnaast worden zelfs ‘private VIP-afters’ georganiseerd, waar het zomaar kan gebeuren dat je met de hele Servische incrowd staat te dansen in een dikke villa met zwembad van, naar wat later blijkt, een van ’s lands bekendste acteurs. Je weet nooit waar en hoe de nacht, ochtend of middag eindigt op Exit en dat is nou precies wat het zo mooi maakt. Kosten vierdaags ticket: € 109,-. Overnachten doe je op de camping ernaast of in een van de betaalbare hotels.