Jochem Myjer verrast: getrouwd met 'leidinggevende'

ADHD-cabaretier Jochem Myjer (40) is afgelopen weekend getrouwd met zijn grote liefde Marloes Nova (40). Dat ging op een bijzondere manier: het stel had de gasten een uitnodiging gestuurd voor een verjaardagsfeest, maar het bleek dus om een heus huwelijk te gaan.

Myjer is vooral bekend van zijn shows Adéhadé, Yeee-haa!, De Rust Zelve en Even Geduld Aub! In zijn shows heeft hij het vaak over de liefde en noemt hij zijn vriendin veelvuldig zijn ‘leidinggevende’. Hij en Marloes hebben twee kinderen: Melle en Limoni.

Verrassingshuwelijk

Myjer deelt foto’s van de bijzondere dag op Facebook en vertelt: „Dat je dan een feest geeft omdat je allebei 40 bent geworden dit jaar. En al onze dierbare vrienden er zijn. En dat het dan stiekem gewoon een huwelijk is. En we zijn getrouwd waar iedereen bij was. En dat het magisch was. Mag ik U voorstellen aan mevrouw Myjer-Nova (alias de Leidinggevende). Omdat liefde uiteindelijk alles overwint.”

In zijn shows heeft de cabaretier het wel vaker over de liefde en over zijn vriendin. Daarin is hij overigens niet altijd even positief.

Gefeliciteerd, Jochem en Marloes!