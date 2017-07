Jan Versteegh is in het huwelijksbootje gestapt!

Aanstaande vader Jan Versteegh is getrouwd met zijn zwangere Dieuwertje. „Meneer en mevrouw Versteegh," schrijft de presentator op Instagram en Twitter bij een foto van het kersverse bruidspaar.

Jan heeft zijn vriendin tijdens hun vakantie in Japan ten huwelijk gevraagd. De 31-jarige presentator wist zijn huwelijk goed verborgen te houden, hij wilde vooraf niet zeggen wanneer hij in het huwelijksbootje zou stappen.

Op Instagram staat als locatie 'Park Frankendael', de ‘kunst‐ en cultuurtuin’ van de Watergraafsmeer in Amsterdam.

In juni maakte Jan Versteegh bekend dat er een kleintje op komst is. Jan en Dieuwertje verwachten hun kind in het najaar.