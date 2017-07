Festival Zwarte Cross 2017 in beeld

Vaak bu-j te bang!, was de afgelopen dagen de slogan van het Zwarte Cross-festival. Liefst 220.000 mensen (uitverkocht) waren dat bepaald niet. Zij maakten er in de Achterhoek van donderdag tot en met zondag een waar ’gekkenhuis’ van. Voor de tweede jaar achter elkaar was de Zwarte Cross daarmee tot op de laatste kaart uitverkocht.

Afscheid Jovink

Jovink en de Voederbietels (foto 1), waarvan bandleden ook als Feestfabriek Alles Komt Goed BV de organisatie van het festijn vormen, nam als band afscheid. Naast muziek en theater (800 artiesten) op 32 podia, was er volop cross in gekke out-fits. En smet kende de 21e editie ook. Een professioneel stuntman kwam met zijn motor verkeerd terecht en werd gewond afgevoerd. Golden Earring is zondagavond de afsluitende act.

Hier zie je een beeldoverzicht van het feest op festivalterrein De Schans.

