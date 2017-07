Fans vallen flauw tijdens concert Boef

Veel kinderen waren teleurgesteld dat de rapper eerder het podium verliet. Via Instagram laat Boef weten dat hij niet op zijn geweten wil hebben dat iemand iets overkomt. Hij moest kiezen voor de volwassen optie en stoppen was beter voor de veiligheid van het publiek.

De organisatie van het festival was overvallen door de gebeurtenissen. „We wisten dat Boef een jonger publiek zou aantrekken, maar dat zulke jonge kinderen voor het podium zouden staan, was een verrassing," laat organisator Patrick de Groote

Sofiane Boussaadia, ofwel Boef was te laat voor zijn optreden. In de tussentijd drongen veel jonge kinderen van 8 tot 16 jaar tot vooraan het podium. Sommige kinderen klommen zelfs tegen de zijpalen van de concerttent op. Boef vond het te gevaarlijk en heeft zijn concert stopgezet. Drie tieners vielen flauw en meerdere jongeren werden uit het publiek gehaald.

Rapper Boef heeft zaterdagavond zijn concert op het Sfinks festival in het Belgische Boechout eerder moeten stoppen. De reden was dat de tent waarin hij optrad overvol raakte. Ook vielen er mensen flauw.

