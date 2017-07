Emma Stone: collega’s leverden in voor gelijk loon

De loonkloof tussen mannen en vrouwen in Hollywood is een veelbesproken onderwerp. Van Sandra Bullock tot Emma Watson, veel actrices hebben een boekje opengedaan over ongelijkheid. Zo ook Emma Stone, die donderdag met een verrassende openbaring kwam.

Salaris inleveren

De actrice onthulde in een interview met haar Battle of the Sexes-collega's dat mannelijke collega's in het verleden salaris inleverden om ervoor te zorgen dat zij net zoveel verdiende als hen. „In mijn carrière heb ik tot nu toe mannelijke medecastleden nodig gehad die een deel van hun salaris wilden inleveren, zodat ik op gelijke hoogte met hen kwam”, vertelt de actrice aan Out Magazine. „En dat deden ze voor mij, omdat ze het rechtvaardig en eerlijk vonden.”

„Dit is iets waar niet vaak over wordt gediscussieerd, dat het voor een gelijk salaris nodig is dat mensen onzelfzuchtig zeggen ‘dat is wel zo eerlijk’”, vervolgt de actrice. „Het gaat erom dat we allemaal hetzelfde zijn, allemaal gelijk zijn en we verdienen hetzelfde respect en dezelfde rechten.”

‘Ik wilde niet moeilijk doen’

De loonkloof tussen mannen en vrouwen kwam in 2014 nog eens extra aan het licht toen het computernetwerk van Sony Pictures werd gehackt. Nadat bekend was geworden dat Jennifer Lawrence beduidend minder geld kreeg dan haar mannelijke collega's van de film American Hustle, sprak de actrice zich uit over salarisongelijkheid in een essay genaamd ‘Waarom verdien ik minder dan mijn mannelijke collega's?’

Lawrence gaf aan vooral boos op zichzelf te zijn. „Ik faalde als onderhandelaar, ik gaf te snel op”, stelt de actrice. „Maar als ik eerlijk ben tegenover mijzelf speelde het feit dat ik aardig wilde worden gevonden mee in mijn besluit om een deal te sluiten zonder het aan te vechten.” Ze stelde niet ‘moeilijk’ of ‘verwend’ te willen zijn. „Tot ik de loonlijst op het internet zag en me realiseerde dat elke man waarmee ik samenwerkte zich absoluut geen zorgen maakt over hoe 'lastig' en 'verwend' hij overkomt.”