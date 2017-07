Doe net als U2 en ga op tour met een oude plaat

Dave Grohl haat het. De frontman van Foo Fighters zei ooit dat hij het aanmatigend en lui vindt wanneer bands met een oud materiaal gaan touren. Maar wat zijn mening of die van iemand anders ook is: op tour gaan met een oud, legendarisch geworden album is schering en inslag tegenwoordig.

Dit weekend staat U2, misschien wel dé grootste rockband uit de moderne geschiedenis, twee dik uitverkochte avonden achterelkaar in de Amsterdam Arena waarbij het dertig jaar oude succesalbum The Joshua Tree van voor naar achter wordt gespeeld. En U2 is niet de eerste en ook zeker niet de laatste grote naam uit de muziek die op die manier honderdduizenden – in het geval van U2 – fans bediend en een fortuin binnenharkt.

The Sell Out Tour

De bij U2 vergeleken bescheiden band Pixies ging bijvoorbeeld acht jaar terug de wereld over met Doolittle, een plaat die in 1989 insloeg als een bom bij een grote groep liefhebbers van alternatieve rock. De tour, die ook een uitverkochte Heineken Music Hall aandeed, werd door frontman Black Francis en toenmalig bassiste Kim Deal sarcastisch ‘The Sell Out Tour’ gedoopt.

Stevie Wonder deed ‘het’ met Songs in the Key of Life, Nas deed het met Illmatic, Metallica met Master of Puppets, Dream Theater met Images & Words, Therapy? met Troublegum, Buffalo Tom met Let Me Come Over. Komende maanden krijgen we nog Interpol dat naar Tilburg en Groningen komt voor een uitvoering van Turn On The Bright Lights en Heather Nova dat haar succesalbum Oyster komt spelen. Er zijn ook varianten: De Jeugd van Tegenwoordig speelde hun vier albums vier avonden achter elkaar. Pearl Jam speelde één keer Ten helemaal. Kraftwerk, grondleggers van de electronische muziek, stond in 2015 acht avonden achter elkaar in Paradiso, waarbij elke avond een ander album compleet werd gespeeld.

Cashen geblazen

Cynici als Grohl zeggen dat zo’n oude plaat uit de kast halen makkelijk cashen is en die vlieger gaat voor sommige artiesten ongetwijfeld op. Maar een altijd keihardwerkend podiumbeest als Bruce Springsteen valt daar toch lastig van te betichten. In 2015 en 2016 ging hij de wereld over met een reeks concerten waarin zijn toen 35 jaar geworden succesalbum The River centraal stond en brak daarbij eigen records door een paar keer meer dan vier uur te spelen. De The River-jubileumtour werd één van de meest lucratieve tours ooit. Springsteen en zijn E-Street Band rockten er bijna 270 miljoen dollar mee bijelkaar, waarmee hij Taylor Swift en haar The 1989 World Tour qua opbrengst overtrof. Springsteen deed ook Nederland aan: op 14 juni vorig jaar stond hij voor 67.000 mensen op het Malieveld in Den Haag.

Uitverkocht

Matig nieuws tenslotte voor iedereen die erg benieuwd is geraakt naar de shows van U2 komend weekend. De honderdduizend kaarten voor de twee ‘Joshua Tree-concerten’ in de Arena waren in januari van dit jaar in een mum van tijd verkocht. Goed nieuws voor die honderdduizend: de show krijgt lovende recensies.