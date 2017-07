Beyoncé deelt eerste foto van tweeling

Ook de nieuwe post is goed op weg naar een record, inmiddels is hij - binnen een uur - al 2.5 miljoen keer geliket.

De foto is een verwijzing naar de iconische zwangerschapsaankondiging op 1 februari 2017, waarop Queen B in een lingeriesetje en sluier poseerde. Deze foto werd het populairste Instagrambericht ooit, met meer dan 11 miljoen likes.

'Sir Carter en Rumi één maand oud’, is het bijschrift van de foto waarop een in blauw en roze gesluierde Beyoncé haar kersverse tweeling vasthoudt.

Het is het moment waarop fans van Beyoncé hebben gewacht: de onthulling van tweeling Sir en Rumi Carter. Een maand na de geboorte van de kinderen, heeft de zangeres een foto van het stel gedeeld op Instagram.

