Amsterdam ArenA neemt afscheid van Sensation

"It's time to say goodbye" Nederland heeft afscheid genomen van het bekendste dancefeest ter wereld. Ruim 15 DJ’s kwamen naar de Amsterdam ArenA om het legendarische Sensation - The Final tot een mooi einde te brengen. Grote namen als Sunnery James & Ryan Marciano, Hardwell, Fedde Le Grand, Axwell^Ingrosso stonden afgelopen nacht op een draaiend podium in de ArenA, terwijl de danseressen door de zaal vlogen. Mystery Guest van de avond was trance-legende Tiësto.

18 jaar lang feest

Zo’n 50.000 bezoekers vanuit de hele wereld hesen zich nog een keer in het wit om los te gaan tijdens Sensation The Final. Het event werd voor het eerst georganiseerd in 2000 en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. De successensatie is gestopt in Nederland, maar in landen als Dubai, Indonesië en Australië gaat ID&T door het met organiseren van feesten.

Sommige bezoekers wilde per se een keer het spektakel meemaken, terwijl andere fans juist een uitgaansperiode willen afsluiten. „Ik heb veel video’s gezien en het is echt een hele show, elk jaar zag ik het weer voorbij komen, maar nu was ik eindelijk oud genoeg om zelf te gaan!”, vertelt de 19-jarige Kelly uit Mijdrecht aan Metro.

De 32-jarige Carola draait al een aantal jaartjes mee en ging vannacht voor de zevende keer naar Sensation. „In 2005 ben ik voor het eerst gegaan en ik was gelijk verslaafd haha. In Duitsland ben ik ook gelijk drie keer gegaan. Ik ben al jaren niet meer geweest, maar toen ik hoorde dat dit de laatste Sensation in Nederland zou zijn, wilde ik er graag bij zijn. Een mooie afsluiter van mijn uitgaansperiode!", zegt Carola tegen Metro. „Het mooiste moment is als je de arena in loopt, die lichten, alle mensen, de hele show dat is echt uniek! Ik hoop dat ze over tien jaar nog eens terug komen haha.”

Tessa (25) uit Abcoude is zo’n beetje opgegroeid met Sensation. „Toen ik net begon met uitgaan ging ik naar Sensation en vervolgens ben ik elk jaar blijven gaan. Er komen bijna altijd goede dj’s en er is een hele leuke sfeer.”

Vanuit Brazilië naar Sensation in Nederland

Al die grote DJ-namen brengen veel internationale fans met zich mee. Thomas (25) en Anton (25) uit Wenen komen al zeven jaar lang met hun vriendengroep terug naar Nederland om het populaire dancefeest te bezoeken. „Het is gewoon geweldig! Wij kunnen niet geloven dat ze gaan stoppen, volgend jaar zijn ze vast terug maar dan met een andere naam”, roepen de jongens net voordat ze de Arena betreden. De 48-jarige Braziliaanse Linda komt dit keer voor de vijfde keer vanuit Brazilië naar Nederland voor Sensation. „Het is gewoon allemaal zo mooi, je komt in een soort van trance. Ik ben ook in Sao Paulo geweest, maar dat is niet zo goed als hier.”

Stoppen op je hoogtepunt

Sensation The Final was een zeer bijzondere avond en als je moet stoppen op je hoogtepunt dan is dat goed gelukt. Voor de tienduizenden fans van Sensation is het hopen dat organisatie ID&T met een even goede vervanging komt.