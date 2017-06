Vijf videoclips vol BN’ers

Na de nieuwe clip van Ome Omar die vorige week uitkwam weten we het zeker: in Nederland muziekland is een muziekvideo vol BN’ers de nieuwe trend.

Jamanbroer, de nieuwe videoclip van Ome Omar is eigenlijk een kleine speelfilm waarin de Amsterdamse rapper samen met de (nog) niet zo bekende acteur Chiron Holwijn een detectiveduo vormt. De echt bekende – sorry Chiron - gezichten zijn van acteurs Achmed Akkabi (Rabat, Soof 2) en Sergio Hasselbaink (Popoz, Sonny Boy) plus Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig.

Danceduo TV Noise deed vorig jaar een serieuze poging een wereldrecord te vestigen wat betreft het aantal BN’ers in een videoclip. Wij zagen in de muziekvideo van Remember in elk geval Valerio Zeno, Beau van Erven Dorens, Krystl, Arjen Lubach, Ruben van der Meer, Henry van Loon, Paul Rabbering, Jody Bernal, Eddy Zoëy, Carolien Borgers, Raymi Sambo en Do voorbijfietsen.

Het wereldrecord is in handen van rijzende popster Billy Dans met de clip bij zijn nummer Snapchat. Daarin herkenden wij Brace, Dave Roelvink, Yes R, Thomas Berge, Carlo Boszhard, Irene Moors, Juvat Westendorp, Miro Kloosterman (ex-GTST), YouTuber Defano Holwijn, zangeres Emma Heesters , Dioni, Kaj en Samuel (BBrave), Julia van Bergen (winnares Junior songfestival), Lex Gaarthuis (100%NL) en zanger Duran.

In Alleen, de inmiddels al bijna 11 miljoen keer op YouTube afgespeelde nieuwe single van Lil’ Kleine, is de populaire rapper behoorlijk intiem met actrice Sigrid Ten Napel (Penoza, Overspel). Ook Roxeanne, zangeres en dochter van Lil’ Kleines grote idool André Hazes, zanger Douwe Bob en collega-rapper Hef hebben een rolletje.

RTL Boulevard riep vorig jaar kijkers op hun mooiste gefilmde momenten op te sturen voor de nieuwe videoclip van Jan Smit. Tussen degenen die daarop aansloegen bevonden zich ook acteur Ferry Doedens, zangeres Edsilia Rombley en de bekende vloggers Britt Scholte en Niek Roozen, zo blijkt uit de video van Als Je D’r Niet Bij Bent.