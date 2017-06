UB40: ‘Natúúrlijk is onze setlist voorspelbaar’

Het échte UB40 over hun hits, bekendheid en een goed glas Red Red Wine.

Red Red Wine, I Got You Babe, Our Own Song, Kingston Town, (I Can’t Help) Falling In Love With You – de rij wereldhits van UB 40 is schier eindeloos. Volgende week zaterdagavond is de Britse reggaeband headliner op Night At The Park.

„De band die volgende week op Night At The Park staat is het échte UB40", zegt frontman Ali Campbell, die UB40 in 1979 in Birmingham oprichtte. „Die andere band die zich ook UB40 noemt, noem ik ‘the dark side’. Nadat ik UB40 negen jaar terug verliet wegens ruzie met het management bleef ik muziek maken. Maar ik ben mijn band pas weer UB40 gaan noemen nadat Michael Virtue en Astro (UB40-leden van het eerste uur) zich bij mij hadden aangesloten. Het is jammer dat het andere UB40 onze reputatie de afgelopen jaren te grabbel heeft gegooid. Want alleen ‘this is the real deal’.”

Campbell is trots op de hoogtij-jaren met UB40, de hits en de zeventig miljoen verkochte platen in de jaren tachtig en negentig. Hij maakt nog steeds muziek, in februari komt een nieuw album waar hij „heel trots” op is („de beste UB40-plaat in twintig jaar”), maar verwacht tijdens het Night At The Park-optreden vooral greatest hits. „Sommige mensen zeggen: jullie setlist is voorspelbaar. Dan zeg ik: natúúrlijk is onze setlist voorspelbaar. We hebben veertig hits gehad en ik ben gek op die nummers. Eigenlijk zij wij de ideale festival-act.”

Botjes en speren

UB40 is zó bekend dat hun muziek tot op de dag van vandaag in alle uithoeken van de wereld voorbijkomt. „Onlangs speelden we op de Salomonseilanden, een eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Papoea-Nieuw-Guinea. Daar stonden mannen met veren, speren en botjes door hun neuzen op het vliegveld liedjes van UB40 te spelen op hun panfluit. Compleet in shock waren we, haha. Wat ook bijzonder was: in Luanda, de hoofdtad van Angola, speelden we voor 150.000 voornamelijk jonge Angolezen en die bleken ál onze liedjes uit hun hoofd te kennen.

„Mensen vragen ons vaak: wat is het geheim van jullie succes. Maar er is geen geheim. Het heeft te maken met het genre: reggae. Iedereen houdt van reggae. Het verbindt mensen. Reggae groter in de jaren zeventig en tachtig? Onzin. Absoluut niet. Kijk eens naar de Amerikaanse hitlijst van tegenwoordig. Ariana Grande, Rihanna, Beyoncé en Katy Perry – ze maken allemaal reggae of dancehall. Justin Bieber heeft net een grote hit gehad met Sorry, dat is ook reggae. Kortom: reggae heeft meer invloed op de populaire muziek dan ooit.”

Even terug naar Red Red Wine: afgelopen december brachten Campbell en zijn maten Michael Virtue en Astro eindelijk een rode wijn uit, die luistert naar de naam – hoe kan het ook anders – Red Red Wine. „Na dertig jaar vonden we het wel een keer tijd worden. Het is een Bordeaux Supérieur en hij is echt fantastisch”, aldus Campbell enthousiast. „Kom even langs op Night At The Park, dan drinken we een UB40-wijntje en roken we een joint.”

UB40 speelt zaterdag 24 juni tijdens Night At The Park van 22.15 uur tot 23.15 uur op de Main Stage.